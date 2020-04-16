世界各國正積極抗疫，沒時間想及疫後的經濟，國際貨幣基金組織提出警告，指蔓延全球的新冠肺炎將重創全球經濟，令今年全年環球經濟增長急速向下，引發自上世紀三十年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，估計到明年全球經濟只能局部復甦。

撇開這個環球經濟衰退的問題，另一個需要重點注視的，是整個地球的資源分配及援助計劃能否發揮功能，這個因素亦會帶出國際關係另一個新世界的政局板塊。

美國長期以世界一哥自居，運用其經濟及軍事力量影響各國或不同政經組織，這股影響力預期會在疫後逐漸減低。美國飽受疫症衝擊，揭穿其應對疫症的慌亂，強大的巨人就此倒下，疫後又需要大力扶助國內工商業重拾正軌，投資成本以萬億美元計，能否維持其全球影響力成疑。

歐洲聯盟更是不濟，抗疫各自為政，各家自理門前疫，不管他人缺物資，最後封國杜絕疫病傳入，失去一個國際聯盟應該發揮的聯合抗疫作用。歐盟推動總值五千億歐元的刺激經濟方案，冀向全世界證明他們團結一致，但協議沒有接受意大利、法國、西班牙提出的聯合發行債券計劃，因為遭德國、荷蘭、奧地利和芬蘭等國反對。疫前強勢，抗疫單打獨鬥，疫後意見不合，歐盟如何表現能為盟國打拚，再發揮援外功能？這也告訴受疫症蹂躪的國家，不要奢望歐盟打救了。

而中國則連同越南、柬埔寨、泰國、老撾、馬來西亞、印尼等東南亞國家，疫症後發揮出世界工廠的最大功能。世界經濟蕭條，最需要的是基本物資，這些國家疫後迅速復原，重新啟動生產線，發揮供應基本生活用品以助其他國家「脫疫」的作用。

未來新世界的秩序，將會演變成以東南亞的生產力為中心支援歐美，而美國及歐盟板塊的國際影響力逐漸下降，因為空談是敵不過人民基本生活所需的現實。