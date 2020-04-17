神州觀察：哈爾濱防疫混亂　前期成果化烏有

屋漏偏逢連夜雨。黑龍江綏芬河市剛宣布疫情告急，哈爾濱市再傳封城消息，雖然官方否認，但該市衞健委主任已遭免職，市長及一眾防疫負責人亦被省委約談批評，可見當地疫情一團糟，此前來之不易的防疫成果隨時化為烏有。

結合國家及黑龍江省衞健委每日疫情通報來看，近日黑龍江不論是本地新增還是境外輸入病例都很突出；而哈爾濱市近一周以來幾乎每日都有新增本土病例，截至十六日凌晨，累計仍有二十三宗確診病例及十六宗無症狀感染者。惟在此前，哈爾濱已連續一個多月無本土新增個案出現，網上傳言當地欲再度封城抗疫，顯然不是空穴來風。

更麻煩的是，哈爾濱近日發生數宗聚集性感染事件，且彼此關連，涉及到境外輸入、居家隔離漏洞、瞞報接觸史、醫院交叉感染等諸多複雜因素，以致一案連累幾十人確診，其他密切接觸者及外圍關連人員更不知還有多少，相關排查檢測工作勢要大費周章。哈爾濱市衞健委主任秦德亮日前突遭免職，並不令人感到意外；省委副書記王文濤約談哈爾濱市長及省防疫指揮部主要官員，批評他們未有切實履行防控責任，存在厭戰情緒和僥倖心理，亦道出問題所在。

正如當地有關部門近日通報該宗牽連甚廣的疫情時，連境外歸國這位關鍵人物的性別也能搞錯，不但給各界進行疫情溯源帶來誤導，更讓民眾看得一頭霧水，可見工作有多草率。至於所涉醫院交叉感染問題，更可看出當地醫療單位在疫情趨穩之下的麻痹鬆懈心態，只知道在事發後誓神劈願，亡羊補牢，卻看不到國內外疫情形勢仍然吃緊，不能一以貫之地繃緊神經，何愁疫情不再集中爆發。

可以看見，自從內地總體疫情向好以來，不少地方都曾出現「清零」之後遭破功之事，背後凸顯的更是防疫意識問題，風險漏洞可謂無處不在。譬如被譏為「千里投毒第一名」的鄭州「超級毒王」，有指曾連累國內外近四萬人，及讓鄭州被迫重新封城，自身的任性及瞞報行為固然可恨，諸多有份防控的單位及人員敷衍塞責、主動放水之嫌亦很明顯。武漢市早前曾短暫出現數日「零新增」局面，惟很快就被打回原形，數十個「無疫小區」悉遭除名，說明防疫不能急功近利，或是搞表面文章。

生於憂患，死於安樂。近期不少內地專家仍在強調疫情風險，一些城市屢現本土病例，及需承受境外疫情輸入的壓力，稍有不慎便會前功盡棄，本已千瘡百孔的經濟更將康復無期，這就需要各級領導及防疫官員具備高度的責任感和施政能力。抗疫期間，不少有能者被火速提拔，無能者亦需果斷換下。