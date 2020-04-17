世界視線：冠毒攻陷也門　沙特急欲休兵

阿拉伯半島最貧窮國家也門在經受五年戰亂後，又被新冠肺炎病毒攻陷，近日發現了首宗確診個案。支持也門政府的沙特阿拉伯以全力抗疫為理由，於本月九日實施為期十五天的單方面停火，為當地衝突帶來了和平契機。

也門的醫療系統本來就不發達，此前已受登革熱、霍亂打擊，在連年戰火下更有一半設施荒廢，大批醫療人員逃到國外。面對新冠肺炎病毒，可謂完全不設防。更麻煩的是，也門各個地區分別被沙特為首的聯軍，和親伊朗的反政府武裝組織青年運動控制，令國際衞生及人道救援組織的工作困難重重。

沙特在二○一五年直接介入也門戰亂，自此泥足深陷，近期國內不僅爆發新冠肺炎疫情，又和俄羅斯爆發石油大戰，引發油價下跌，令經濟每況愈下，因此急需從也門抽身。

沙特官員因此暗示，如果也門交戰各方達成共識，便可進一步延長停火期。但是，青年運動並沒有呼應停戰要求，反而在停火期間，持續對政府轄區發動攻擊。當地媒體引述政府軍消息稱，單是在上周六的一次衝突中，就有至少三十八名叛軍被殺。

沙特因此陷入兩難，如繼續維持單方面停火，任由青年運動長驅直入，就意味着整個也門南部將徹底落入敵方之手；但若恢復軍事行動，則停火名存實亡，一旦新冠肺炎疫情如野火般在也門蔓延，沙特恐陷入更嚴重的內憂外患。目前也門三千萬人口中，已經有三分之二依賴國際人道救援，如果疫情失控，沙特恐怕還要承擔更為巨額的人道救援。

但是，沙特的停戰之舉仍得到了國際社會的廣泛稱許，因為停火的空窗期，令也門得以輸入急需的糧食和醫療物資。目前停火期已過一半，如果在餘下的時間青年運動仍不肯合作，那麼該組織以至背後支持它的伊朗政府，都必將要為也門疫情的惡化承擔責任，從而引發國際社會譴責。

面對美國軍事壓力的伊朗，此際正極力爭取國際支持，顯然並不希望也門爆發嚴重人道危機。如果德黑蘭能夠成功約束青年運動的軍事行動，則也門達成更實質停火，仍存一線曙光。