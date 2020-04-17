功夫茶：港抗疫表現第十　廢官反應慢九拍

港府防疫抗疫表現如何？大多數市民都認為表現不濟，尤其廢官舉棋不定，錯過防疫黃金機會；當然，曹操都有知心友，亦有零星意見覺得港府表現都算唔錯，尤其相對嗰啲「死得人多」嘅國家如美國、意大利、法國、西班牙等，港官甚至覺得自豪添！嗱，內地抗疫專家鍾南山都讚港人吸取咗沙士教訓，市民普遍有較高防疫自覺，死亡率相較全世界為低！

咁又係，冇靈魂政府都冇強制立例要市民搭乘公共交通工具一定要戴口罩，不過就功夫茶目測，市民外出都自覺戴上口罩；換言之，滿街都是蒙面客，功在市民嘅自律。講真，自現代國家誕生以來，保護國民嘅安危都係政府嘅基本職能之一。

嗱！一項防疫最安全地區調查，據說經綜合分析全球二百個國家及地區嘅防疫表現後，以色列表現最佳，排第一，德國排第二，南韓第三，香港喺榜上僅排第十位，防疫表現遜於澳洲、中國、新西蘭、台灣、新加坡和日本。各分類評分中，香港喺「救治效率」一項排第五位，「政府支持」則排第八，顯示港府喺整體防疫支援上落後多地。

各位街坊，以港府問責高官薪酬高於不少西方政要，但喺防疫、抗疫上嘅表現點睇都唔算一個「有效率政府」。呢，本港一月下旬出現首宗新冠肺炎確診個案至今，廢柴政府抗疫措施懶懶閒，斬件式「封關」更激起民怨，單是關閉娛樂場所，一橋之隔嘅澳門就做得乾淨利落，二月初已經執行。不少專家已提醒港府應該倣效，認為長痛不如短痛，酒吧、食肆、戲院、卡拉OK、美容院、按摩院等都需要關閉停業。

之不過，廢官就係「唔見棺材唔流眼淚」，係都要等到呢啲高危地方爆發「群組確診」先「斬件式」實施「限聚令」及暫停營業，而嗰位食衞局局長陳肇始事後孔明呼籲大家「有些地方並非冇風險㗎！市民應自律克制，保持社交距離，先至能切斷社區內傳播鏈！」阿姐，廢噏「阿媽係女人」咁就一年四百多萬年薪喇！功夫茶都強烈要求佢應自律克制，廢成咁，好應該自己要求削減七成人工喇，否則如何對得住「阿爸係男人」？

台灣抗疫贏盡口碑，尤其係反應迅速和應對危機嘅果斷，確實贏香港一條街！香港就係「高薪養廢官」！而台灣一個口罩網絡地圖嘅建立，方便居民了解口罩供應、分銷；又切實利用數碼科技，建立對抗疫情嘅戰略部署；回頭睇吓香港，有錢派都要死拖爛拖，市民早期為撲口罩餐風露宿，利用數碼科技抗疫更係無從談起，香港嘅問責高官諗起唔覺羞家嘅咩？