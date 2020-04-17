正論：樓上吧罪惡溫床　嚴取締一間不留

樓上酒吧藏污納垢、罪惡叢生早就不是新聞，港府為了防止疫情擴散，本月初刊憲酒吧等場所禁止營業十四日，惟執法不嚴，禁令被人當成耳邊風，直到昨日才終於有第一宗判處監禁的個案。案件主角是尖沙咀一間樓上吧，被告大玩蠱惑招，鎖前門開後門招客，多達六十四人擠在狹小空間飲酒耍樂，當中更有未成年人士，別說造成播毒隱患，暗裏有多少違法勾當才是最不堪設想。

裁判官形容被告有計劃違規，對客人及員工造成健康風險，故判囚七日。案發於本月八日，相關部門人員在尖沙咀進行突擊巡查，期間發現不少人在海防道臨時街市進出，追查下發現涉事樓上酒吧後門人聲鼎沸，取得搜查令後進入酒吧赫見滿座，每張枱均放有酒及小食，客人年紀最小僅十四歲，並在大廈地下截獲負責把風的被告。

自「社交戒嚴令」實施以來，當局被指有法不依、執法不嚴，致令違規處處，甚至連立法會議員也知法犯法，在酒吧聚眾飲酒。今次雖然將違法人士判監，但刑期只有短短七日，阻嚇性成疑，何況報稱任職廚師的被告是否酒吧真正負責人亦惹人疑竇，很大機會只是替死鬼。可以看見，本港大部分樓上吧都屬於無牌經營，背後有黑幫操控，除了販賣酒水和假酒，更有毒品供應，過去甚至有樓上吧被揭發藏有武器，涉及南亞兵團和持行街紙的假難民；早前警方亦在尖沙咀山林道破獲無牌樓上吧並檢獲毒品，旺角更有樓上吧發生強姦未成年女童案，烏煙瘴氣都不足以形容，根本就是罪惡淵藪、治安毒瘤。

顯而易見，樓上吧之所以氾濫成災，無非因為利潤驚人，而且方便黑幫出售毒品，早已成為黑惡勢力的主要經濟來源，只要繼續有這些酒吧存在，抗疫功虧一簣不用說，罪案無日無之才是心腹大患。尤其是目前遭到打擊的大多是黑幫外圍人員，幕後操縱者安然無恙，整個組織仍在繼續運作，對社會治安構成極大威脅。當局要斬斷這條黑色產業鏈，主動掃蕩固然不可少，同時亦要推出配套法例，出租場地的大廈業主須一同受罰，最重要是揪出幕後黑手和保護傘。

當然，樓上酒吧除了是犯罪窩，開設在商住大廈之內亦有火警風險，不管有牌無牌都不應該存在。惟令人大惑不解的是，部分樓上酒吧居然獲得港府發牌，到底理據何在？目前要取得酒牌並不容易，酒牌局會多方面考慮，持牌人資格亦有嚴格規定，同時需獲警方同意，不少大型食肆也未能獲得酒牌，偏偏一看就知不合格的樓上吧卻多如雨後春筍，如果說當中沒有古怪，有人信嗎？

野火燒不盡，春風吹又生，說到底是當局打擊不力所致。正所謂天下熙熙，皆為利來，樓上酒吧是黑幫搵錢散貨一大渠道，當然不會輕易放棄，奈何執法部門軟手軟腳，執法從來都是一陣風，結果按下葫蘆浮起瓢，問題沒完沒了。惟有多管齊下，連根拔起，拒絕發牌並收回牌照，一間不留，揪出黑幫主腦和保護傘，才能收長治久安之效。