朋友問：中國與美國怎樣比較？

這是一個大問題，實際是幾百年來社會主義與資本主義之爭。

一般人會把「社會主義」與「資本主義」對立起來，我的看法是兩者同源，一個錢幣的兩面。

資本主義的出發點是市場，但市場存在了至少幾千年，市場孕育了資本。但是資本不是市場，資本反過來控制市場，甚至可以將市場摧毀。因為資本是追求不斷的增值擴大，而最大的增值是壟斷，一是市場壟斷；二是政治壟斷；三是意識形態壟斷。後兩者都是為了保證市場壟斷，以致不勞而獲。不勞而獲的市場表現是金融食利。這比奴隸制和戰爭侵略掠奪，利潤更大，獲利更長期。市場競爭即使是壟斷市場，還要依靠勞工的生產和銷售，勞工並不絕對可靠，市場壟斷也不絕對可靠，只是金融的壟斷，且是全球的壟斷，排除任何挑戰，才最可靠。但要保有全球金融壟斷，卻只能靠戰爭，靠全球的政治與軍事霸權。因此，不可能有一國的資本主義，而只能有一國作為單位去逐鹿全球資本的霸權。

社會主義的產生源自資本主義的矛盾，一是資本主義裏資本對生產者的剝削，引來生產者的反抗與革命。政治成功的話便帶來制度的改革。二是資本主義霸權擴展中資本對其他國家的欺凌、掠奪，由此而產生反霸權、反帝國主義的反抗與革命，政治成功為保護本國的利益和新興的本國資本，實行市場干預──政府推動的工業化和高度排外的保護主義，形成民族主義與社會主義。

中國屬於反霸權的革命，但其發展的方法──工業化基本的邏輯與美國工業化時沒有大分別，只是國家（政治）與資本分享對國內市場壟斷，爭奪海外市場。中國與美國主要分別是發展階段不同，中國還處於工業化階段，美國已進展至金融化的資本掠奪階段，且已與全球霸權的政治軍事結合起來，與中國形成生死之爭──不是中國的復興失敗，便是美國的霸權失落。

美國霸權主義背後的資本除了要打敗中國的挑戰之外，另一方法是把中國資本化，把中國的壟斷資本與它融合起來，組成國際資本，中國與美國演變成分工的聯盟，一起對中國、美國內的勞動者，和其他國家進行高壓的剝削、掠奪，這就如美國國際資本怎樣收編英國、歐洲、日本、南韓等資本的方法，也是它扶助收納前蘇聯國家寡頭資本的方法。

中國的社會主義是以政治對抗資本，抑制它對中國國民的剝削。但中國能否堅持，抑或如前蘇聯一樣，留待歷史決定。