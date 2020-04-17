反對派議員利用「議事規則」肆意拉布、攬炒極為瘋狂，目的是癱瘓政府施政和香港管治。時下他們還沒有取得過半數議席，有朝一日過了半數，他們就不需要拉布和攬炒了，而是主動進攻，用最快的速度打掉政府提出的不合他們心水的法案、財政預算案，只要行政長官不是他們的「自己友」、不是和他們同聲同氣的老美老英的代理人，他們都會在立法會讓行政長官一天活兒也幹不下去，就會逼迫中央「任命」他們屬意的人物，變天奪權也。

看清了這點，就知道時下朝廷炮轟反對派在立法會搗亂破壞，建制派提出要「法辦」他們，意義實在不大。因為這個問題還在吵鬧之際，九月的立法會選舉就快開鑼了，朝廷的炮轟和建制派的所為都將會空忙一場，到時候，反對派奪得了多數議席，對搶佔立法會各委員會的主席，乃至立法會主席有了把握，時下這場「小風波」，對於反對派的困擾和壓力還是事嗎？

反對派在立法會中拉布、攬炒，大肆破壞無非是要壯大政治聲勢，借助暴亂未平、區議會選舉大勝的「大好形勢」，再在九月的立法會選舉中再獲大勝。因此，今次朝廷一炮轟，他們就立刻和九月選舉聯繫起來，煽惑港人和他們「一起抗爭」，拉票工程遂已展開。在當前暴亂未平，反中亂港勢力猖獗，仇共反中和縱暴思潮大肆氾濫下，他們的煽惑會相當「給力」，看不到這點，朝廷和建制派還對九月選舉抱有幻想和僥倖之心，那就要犯極大的錯誤。

反對派是十分希望北京和建制派繼續抱有幻想和僥倖之心的，十分希望北京高估自己的選舉能力的，十分希望北京對叫停選舉瞻前顧後、猶豫不決的。

君不見，他們很少在「叫停選舉」上發表議論、表示擔心，好像九月立法會選舉日期不可改動是必然的，他們害怕在這個問題主動「挑機」會刺激了北京，一動不如一靜，他們認為最好蒙混過關也，只要如期進行選舉，他們一定就是過海神仙，然朝廷能如其所願嗎？