沒有國，哪有家？沒有一國，哪有兩制？國家安全是所有問題的重中之重。香港中聯辦主任駱惠寧和澳門中聯辦主任傅自應罕有地齊齊發聲，強調維護國家安全的重要性，恰恰反映兩地尤其是香港這方面存在嚴重不足，法律方面的缺失，加上港府有法不依，導致反對派有恃無恐，港獨氣燄囂張，國家安全面臨前所未有的嚴峻挑戰。

正如駱惠寧指出，香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是突出短板，關鍵時刻會成為致命隱患。這並非無的放矢，香港回歸後的種種亂象，正是源於這個「短板」，特別是去年爆發的黑色暴亂，更將所有問題暴露無遺。

作為主管港澳部門的官員，看到問題自然要發聲，這是職責所在，更是天經地義。然而，這顯然又踩到反對派痛處，他們暴跳如雷，指中央政府以國家安全為由，箝制港人思想和言論自由。那班法律界人士更指中央任何試圖干預香港本地事務的行為，均可能觸犯《基本法》第二十二條，干預或削弱香港司法獨立云云。

這分明又是拿着雞毛當令箭，難道言論自由可以不受限制？難道司法獨立可以凌駕國家安全？任何國家和地區都是將國家安全擺在第一位，言論自由也好，司法獨立也罷，都不能超越這個底線。美國正是典型例子，在國家安全的理由之下，美國可以採取任何措施，包括監控所有人、要求網絡公司交出客戶資料、對進口鋼鋁產品徵稅、限制外資收購，甚至無理封殺中國科技公司。香港反對派平時言必稱美國，一切唯美爹之命是從，偏偏這方面不跟隨美國標準，可見他們是多麼的虛偽，多麼的無恥。知之非艱，行之惟艱。中央意識到香港在國家安全方面存在短板，這是一回事，而如何修補短板則是另一回事，現在應坐言起行。