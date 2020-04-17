教育局與考評局決定文憑試在四月二十四日開考。教育局局長楊潤雄稱局方與大學高層、中學校長代表商談，各方贊成在安全情況下於該日開考，但楊承認疫情仍存變數，教育界建議政府應適時公布後備方案，讓學校和考生好作準備。當局表示文憑試開考前或期間如因疫情而被迫暫停，未完成的筆試會延遲至五月廿二日開考，如疫情發展不容許五月開考，則會再延遲至六月十一日開考，八月底放榜。

當局這個三層方案安排表面上有彈性，實際非常矛盾，若果六月中開考可行，為甚麼不索性就定在這日子，也讓疫情有更多的日子消退？現在還實施禁聚令，證明情況仍然嚴峻，雖然確診個案有回落迹象，也主要是因保持社交距離奏效，下星期開考，是否代表當局放風，將不會延長禁聚令？現在有禁令，到處仍然人山人海，若禁令取消，到時數萬考生四處應考，再加上人群聚集，大大增加播毒風險，抗疫功敗垂成，又是誰負責呢？

況且局長們離開考試歲月太久了，似乎忘記確實的考試日期對考生也極重要，妥善分配溫習時間是考試策略，彈性應考日期是玩殘考生，橫豎也是遲，應該定在六月中開考。

文憑試若未能在六月十一日開考，很有可能取消，最後選項是評估成績等級，首當其衝犧牲了自修生，升學夢幾等於幻滅，退還考試費也沒有意義。而名校尖子肯定是大贏家，考評局評估成績等級的機制，是學校根據各考生的校內成績，以及以各學校過往學生在文憑試的表現作調整，然後得出考生報考科目的評估成績及等級，即是成績好自動高分入大學，成績差或二三流中學的學生便沒有機會翻身。為免出現大學讓名校世襲，政府應與各大學、院校商議，個別學系可以舉行入學試及面試，讓自修生或非名校生可憑實力博取升學的機會。