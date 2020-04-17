日本宣布資助本國企業撤出中國，美國白宮經濟顧問庫德洛也積極回應，接受霍士頻道訪問時呼籲美國也應採取相同策略，為美國企業撤出中國遷回美國的開支提供百分之百免稅優惠。一時之間，美、日計劃撤出中國的說法甚囂塵上。

美日一些決策者有撤出中國的想法，原因是新冠肺炎疫情肆虐，中國一度停止部分企業生產，引致一些國外工廠因未能得到中國製造的部件供應，陷於停頓。防護衣、口罩及呼吸機等醫用防禦物料也嚴重缺貨，因中國遭遇疫情發動全球搜購，要等候中國工廠逐漸回復生產後才恢復供應。這次疫症暴露了世界的生產格局過分依賴中國，中國一旦出事，全球的生產供應鏈立刻斷裂。

企業靠利潤最大化來帶動，投資生產選址最重要的考慮因素，是把生產成本降到最低，中國有大量的熟練工人、工資低，有良好的生產配套環境，加上成熟的物流系統配合，才發展到世界工廠格局。這個格局是經歷二十多年經驗累積而成，是企業生產的自然趨勢，不可能一蹴即至。同樣，一下子把累積二十多年經驗一筆抹殺，也不合乎企業利益。不把全部雞蛋放進同一籃子，需要分散投資，這個策略不會錯，實際上也有不少製造業已坐言起行，帶動其他東南亞國家的工業起飛。所以，提出撤離中國口號，並不會對現在的世界經濟格局帶來明顯動盪。

有人把美、日撤出中國的口號與香港現狀掛鈎，認為香港近年與內地愈來愈「接近」，北京對香港控制日緊，外資會因香港與北京關係太密切，把香港看成普通一個中國城市，放棄利用香港的金融中心地位，轉而移師新加坡。暫且不論北京對香港控制日緊的看法是否屬實，這些論者忘記了，過去香港比新加坡優勝之處，正是因為香港與中國大陸的關係，能夠作為外資進出中國大陸的跳板。只要內地經濟繼續發展，投資中國有合理回報，香港繼續保持作為國際金融中心的會計、法律、融資等專業服務提供者，其角色很難被新加坡取代。

如果中美對峙，香港不可能獨善其身，只要香港繼續成為中國的特區，便會被美方當作打擊北京的一隻棋子，一樣動手封鎖。除非北京撒手不理，任由美國的傀儡操控，但這樣的香港，北京維持來作甚？讓美國把香港用作滲透中國的跳板嗎？從北京的角度看，香港近年發生的社會動亂，正正是美國幕後發動，意圖變天的結果。

西方國家與中國和香港交往，看的是他們的經濟利益，沒有香港，美國及西方金融機構連中國的邊也沾不上。