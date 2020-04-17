壹淫媒年年蝕錢，四年半累蝕十八億元，漢奸黎不得不賣產救亡，台灣資產幾乎已賣清光，現時僅餘台港兩份爛果報仍在苟延殘喘而已。誨淫誨盜、造謠抹黑、生安白造、顛倒是非、反中亂港的傳媒，被讀者唾棄天經地義，只是有人以為利用反修例黑暴可以大撈一筆，甚至不惜赤膊上陣，到頭來一場空之餘更惹上官非，走投無路之下，可會申請港府的「保就業計劃」呢？

別看爛果報天天罵港府罵中央，擺出勢不兩立的模樣，但人窮志短，契弟始終係契弟，誰能保證他不會貪圖政府資助？特別是美爹自顧不暇，沒有財力和時間打救，壹淫媒連「假自僱，真裁員」都做得出，𢱑政府資助何足為奇？

爛果報到底有多唔掂，從其專欄打手天天為其救亡奮筆疾書已可見一斑。有作者這樣寫：「據我所知，蘋果訂閱量最近下跌不少，是否跟疫情有關，我不清楚」，又說：「只是你每年省下的四百多元」，爛果報就會「提前完成歷史任務」、「灰飛煙滅」；而其他打手的寫法亦是千篇一律，不外乎打悲情牌，跟反對派所謂的「今次不出來遊行，以後冇得遊行」如出一轍，差點令人以為是「copy and paste」。求訂閱也不專業一點，難怪連黃絲都不幫襯。

港府推出的八百億元保就業計劃，企業只要承諾不裁員就可申請，每名僱員最多可獲九千元資助。這些企業之中，若包括壹淫媒反中亂港之流，港府是否也要批准呢？納稅人的血汗錢用來供養攬炒香港的黑暴集團，公義何在？別說爛果報，許多網媒也是反中亂港的一分子，這些公司會申請嗎？還有黃色經濟圈的黃店，他們以「黑警死全家」、「肺炎歸武漢」作招徠，申請資助也要批嗎？納稅人可以反對乎？

保就業計劃漏洞多多，益僱主多於益打工仔，如果連反中亂港集團也能分一杯羹，港府犯賤可謂寫在牆上。