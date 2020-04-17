新冠肺炎疫情來襲，全球經濟雪上加霜，當各國擔心今年的國民生產總值會否出現倒退，要倒退多少個百分點的時候，中國卻如眾人皆俗我自清，提出今年增長率仍以百分之五點五為目標。此說一出，不少經濟學家瞠目結舌，視之為天方夜譚。

你若問我，我也跟絕大部分經濟學者持相同看法，認為那是不可能達致的增長目標。但中國素來是一處神奇的地方，可以創造出很多的不可能，所以如果今年最後當真能有百分之五以上的增長率，我也不會視之為神話。

如果時光可以倒流兩個月，有誰會相信中國控制疫情的能力會比西方國家強？假設當時有人預言美國、歐洲的確診和死亡人數，分別都會高於中國，又告訴你，如要避疫，到上海、深圳遠比紐約或者倫敦安全。此說一樣會被視為天方夜譚，就連筆者也不能相信，但偏偏中國就是創造了奇迹。

不過，我也希望國家不要永遠執着於創造奇迹，一切由它自然而然好了。譬如別人誇讚你是一個奇才，你就刻意每年都做出一件奇事來，那便是心理束縛，反而不美。二○○八年金融海嘯後，中國投放了四萬億元人民幣用以挽救經濟，結果成功保住了增長率。但今趟要「保五或以上」，可能要耗用以十萬億計的人民幣，能否成功還是未知之數，是否值得這樣做，就要細意斟酌。

考慮到實際情況，我認為保三便夠，何必保五？保三已等於保五或以上了。今年經濟增長百分之五至六，是在新冠肺炎疫情出現之前中國制訂的目標，當時有人預計美國的增長率是百分之三，印度是百分之七，不進則退，咱們的目標當然不能太落後。但是時移世易，新冠肺炎疫情出現後，全球的增長率都要下調，別人變瘦了，我們就不一定要充胖子。穿鞋子當以適切為宜，不是愈大就愈好。