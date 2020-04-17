香港百業蕭條，基層失業，手停口停，無不叫苦！老朽其實亦不必多言，淨睇四月份訪港旅客，單日不足百人，三月份仲有八萬多人，依家訪港客暴跌百分之九十九！其餘零售、飲食可想而知，根本難以經營！

或者，大家會話，政府不是聲大大，推出史無前例嘅救市保就業措施嗎？冇錯，政府係威係勢推出咗兩輪防疫抗疫基金，加上全民派錢一萬個大洋，企圖紓解民困。之不過廢柴政府就係無心無能，措施漏洞百出，補得左邊又漏咗右邊，堵完上洞又顧唔到下洞，最簡單例子，最需幫助嘅失業人士偏偏被遺漏，佢哋係零補貼！

咁即係變相逼攞綜援啫！好多政團同工會嗌破喉嚨，叫政府因應時勢，如此非常時期，應該設立失業援助金，切實咁幫吓基層度過時艱！之但係智商爆棚嘅勞福局局長羅致光就當耳邊風，更變成風化石一塊，踢極唔郁！

古人說：謀人之軍師，敗則死之；謀人之邦邑，危則亡之。指揮軍隊作戰，如打了敗仗，指揮官因戰敗喪師辱國，要以身殉職；治理邦國都城，如果讓社會危亂、動盪不安，就要自我放逐。呢幾句嘅「死之」、「亡之」，強調問責精神。今勞福局局長可謂見死不救，在其位而不為失業打工仔諗一諗，政團工會提出嘅立竿見影方案就連眼尾都懶得瞅一瞅！有政團就成立「緊急失業慰問金」，反應熱烈，成七千六百多人申請，並已向五千名成功申請者發放每人三千元慰問金！令佢哋不至成為涸轍之鮒！

派錢救命如救火，依家政府好似鑿井救火咁款，嗰一萬蚊全民派錢拖到六月底先申請，話就話七月才發放；睇吓一橋之隔嘅澳門，施政果斷利落，因時制宜，急市民之所急，原本七月派嘅一萬及六千澳門元，提前本月就派，再將消費補貼加碼，下個月又可到手！生為澳門人笑住抗疫，恨死港人！