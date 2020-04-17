美國在新冠肺炎疫災下幾乎沒頂，驚人的確診及死亡數字後面，是一場場政治火併。在各種甩鍋、政治推莊之後，總統特朗普近日又成了美國最尷尬的獨腳戲演員，因為美東美西十個州份的州長直接把他當成「透明總統」，彼此合作構思重啟經濟、解決疫禁，即使特朗普再三強調他才是總統，該命令應由他發出，但十州根本沒有人理會他，氣得特朗普老羞成怒道：「（他們）似乎想要獨立！」

特朗普沒說錯，美國不少州份的州長不止一次說過要「獨立」的話，現在的情況是即使美國政治體制上沒有分裂，但特朗普無人駕駛式抗疫表現，已令多州與聯邦政府關係徹底破裂，獨立的情緒與事實，已從醫療衞生、民間情感到經濟政治一點點蔓延……

今次疫情受傷最嚴重的美東美西幾個核心州份，它們亦是美國政治、文化與經濟核心州，如今這些州對聯邦政府幾乎完全「反枱」，先有加州州長紐瑟姆早前宣布加州為「獨立的國家」（nation-state），他的意思是把加州操作成「獨立國家」，直接獨自向外採購物資，甚至支援周邊的兄弟州。

其後又有紐約州考慮恢復商業運作時與特朗普一再唱反調，近日美東七州包括紐約、新澤西、康涅狄格、賓夕凡尼亞等州份，和美西三個州包括加州等攜手籌劃重啟經濟，他們並不想像特朗普幻想的「轟然巨響」式復市，而是要在既鬆綁社交距離恢復工商業運轉、又能安全防疫的情況下恢復。據說，計劃推出一套彼此州份都遵循的健康要求和數碼證書一類，令復市在有效監察下進行。可是十州州長這邊在行動，那邊特朗普已打開口牌：「這是總統才有的權力，應該我說了算」，可惜沒有人理會他，紐約州州長科莫更放話：「美國有的是總統，他（特朗普）並非國王，總統沒有絕對權力。」這齣政治好戲果然劇力萬鈞！