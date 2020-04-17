武警河南省總隊政委徐元鴻，近日升任河南省軍區政委，級別由副軍級晉升為正軍級，職銜則由武警少將警銜改為解放軍少將軍銜。他成為歷史上首次由武警將領擔任省軍區主官。徐元鴻早年曾在原瀋陽軍區、政治部、海軍工作，○六年調入武警，歷任武警新疆森林總隊政委、武警森林指揮部政治部主任、武警河南省總隊政委等職。這也是省軍區改革的又一進展。

在一五年軍改之前，各省軍區分屬七大軍區。大軍區及省軍區都是「大陸軍」體制的產物，省軍區主官幾乎清一色由陸軍將領擔任。軍改之後，省軍區經歷了三大變化。

其一，領導體制和隸屬關係變化，七大軍區撤銷，由新組建的中央軍委國防動員部統管全國各省軍區。

其二，職能變化，省軍區不再管理作戰部隊，而精簡為行政服務機構，由原司令部、政治部、後勤部、裝備部等四大部，調整為辦公室、紀委、政治工作局、戰備建設局、國防動員局、保障局等「一辦一委四局」。省軍區原所屬邊防部隊，都劃撥給相應的戰區陸軍。

其三，服務對象變化，由主要服務陸軍，改為統一保障服務各軍種部隊。按照定位，省軍區職能概括為五部，即應急應戰的指揮部、地方黨委的軍事部、後備力量的建設部、同級政府的兵役部、軍民融合的協調部。

受此影響，各軍兵種將領開始更多地介入省軍區系統。河南最具典型。一七年四月，原濟南軍區空軍善後辦公室主任周利調任河南省軍區司令員，成為第一位擔任省軍區主管的空軍將領；一八年六月，空軍少將劉長春繼任河南省軍區司令員；同年底，聯勤保障部隊參謀長陳兆明調任河南省軍區司令員，開創聯勤將領執掌省軍區的先例。此次又搭檔來自武警的徐元鴻，可謂徹底打破陸軍壟斷。

另一個典型是福建。海軍少將王濱在一八年七月調任福建省軍區司令員，一九年底又由火箭軍少將吳喜鏵繼任，兩人分別是史上第一位擔任省軍區「一把手」的海軍、火箭軍將領。目前，各省軍區現役首腦之中，非陸軍將領還有：陝西省軍區司令員楊志斌、安徽省軍區司令員劉孝華都是空軍少將；廣西省軍區司令員陳岳琪、海南省軍區政委何清鳳、廣東省軍區政委王守信等均為海軍少將。

人事選配與省軍區所肩負的戰略使命息息相關。如粵、桂、瓊三省地處南海一線前沿，省軍區更多的需對接服務海軍，因而選調海軍將領。福建同樣地處海峽前線，故先後由海軍、火箭軍將領擔綱省軍區主官。豫、皖、陝三省都是中部腹地、運輸調度樞紐，空軍、聯勤將領則更受重視。

與集團軍相比，省軍區通常被視作二線，但其首腦亦不乏晉升重用機遇。史上首位非陸軍的河南省軍區司令員周利，就晉升南部戰區副司令員；劉長春則進京擔任中央軍委機關事務管理總局局長，成為軍委「後勤大總管」；福建省軍區司令員王濱去年底調任軍委國防動員部副部長。