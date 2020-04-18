功夫茶：南亞匪甘做笨賊　末世瘋情偷夾萬

假難民同埋南亞兵團無惡不作，成為本港嘅治安毒瘤、社會計時炸彈，凡我讀者，耳熟能詳矣！講真，一個末世瘋情嘅香港，南亞賊都冇乜大作為，之前都仲劫吓啲金舖，擸幾十件金飾走，家陣就連細雞嘢都唔放過，認真冇乜大志。

呢，唔知係唔係知道依家市道差，失業率高，南亞賊見勢色唔對就去超市喪偷米！事敗畀保安大叔狂追，失禮晒！假槍都冇把，淨係識揮吓針筒嚇人，睇見都真係幾搞笑！尋日晨早雞都未啼，油麻地上海街一幢大廈地下嘅超市，姓陳店主發現超市嘅遙距保安系統響起警示，由店內閉路電視發現一名賊人，懷疑早前撬開店舖從後門潛入，並企圖抬走一個夾萬，放上手推車準備推走，店主於是報警。

警方多部衝鋒車迅速駛至，竊匪見事敗惟有攀爬棚架進入相鄰大廈內暫避，並假扮住戶企圖從大廈正門鬆人！之不過，你蠢佢唔傻，警員見佢慌失失將佢截停，又喺後巷起回失竊夾萬，人贓並獲，疑匪原來係一名巴基斯坦裔男子。阿哥，世道衰微，笨賊特多！用手推車推走個夾萬，走得幾遠喎？功夫茶忽然懷念上世紀八、九十年代省港旗兵作案，都真係幾有霸氣㗎！猶記得二○○三年十二月平安夜凌晨，二十幾個飛虎隊警員趁「賊王」季炳雄熟睡，攻入油麻地渡船街文景樓一單位，拘捕季炳雄及其同黨，當年睇電視新聞報道，真係睇到熱血沸騰，神經繃緊，經過一輪圍捕，大賊最終落網，共判監二十四年，不久前才刑滿出獄被押送回美國！

嗱！同樣發生於油麻地，南亞賊頂多好似魯迅所形容嘅白蟻，一路吃過去，卻只是一條排泄的糞，吾人頂多稱之為「治安毒瘤」而已！而大賊興起嘅年代，香港其實仍使人感到鳥啼花放、歲月靜好嘅一面！歷史話畀大家知，朝代興亡，即使經過涕淚喪亂，必有一段「與民休息」嘅時候。

睇吓香港，依家冇「樹大招風」嘅大盜，反而是南亞賊偷米、毆鬥、非禮嘅「末世瘋情」，小眉小眼，只宜搞「棟篤笑」！呢，同樣發生喺尋日凌晨，尖東一個商業中心對開，一名姓黃的士司機，將的士停喺度閉目小休，就畀三名南亞匪擸走車內兩部手機約值二千五百港元！功夫茶只能慨嘆，香港真係變得不可理喻，大盜消失，小賊風行！南亞賊都係搵食啫！超市偷吓米，而打劫的士都係擸兩部型號唔慌新嘅手機！打劫便利店都係擸幾舊水或兩三包香煙，確係知足常樂！

各位街坊，香港整體而言，假難民或南亞匪雖然得到廢柴政府大愛包容，佢哋都算識做，知道疫情嚴重，少食大茶飯，起碼都冇出嚟亂擲汽油彈，又甘做笨賊，大家係咪要多謝政府呀？