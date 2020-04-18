世界視線：密州反封城示威　背後涉總統選情

美國密歇根州出現大型示威活動，數千名憤怒的民眾湧上街頭，抗議民主黨籍女州長惠特默的「封城令」，部分人更持槍。密歇根州是美國新冠肺炎確診及死亡數字頭幾位的州份，當地經濟受疫情嚴重打擊，據估計，當地勞動人口中的逾兩成，正接受不同程度的失業援助，曠日持久的封城，的確讓當地民眾生活雪上加霜。然而，無可否認的是，這場名為「堵路行動」的抗議活動充滿政治意味，例如遊行隊伍的一條標語寫道：「沒有自由的安全，它的名字叫『監獄』」。

事實上，據在場記者觀察，不少示威者手持特朗普、彭斯今年大選的標語，氣氛就像特氏一六年的競選集會，以至更早前的茶黨集會。眾所周知，特朗普在抗疫過程中夾雜私貨，藉機打擊民主黨人控制的州份，而紐約州、密歇根州等重災區又剛巧是「藍州」，特別是密歇根州，州長惠特默盛傳是前副總統拜登的副手人選之一，這場由特朗普鐵粉主導的抗議行動，名為不滿抗疫措施，實際有着濃厚政治色彩。

密州「特粉」要求解封，背後涉及特朗普下的一盤大棋──全國盡快復市復工。儘管特氏口口聲聲要以科學測試為依歸，但他及其一眾支持者，正製造「疫情最壞時刻已經過去，國家是時候重回正軌」的輿論。可以看到，特氏對疫情的評價反覆多變，由最初的「普通流感」到後來「隱形的敵人」，現在似乎又回到「唱淡」疫情的階段。美國五十個州早前還在競搶呼吸機，日前竟傳出華府有意向俄羅斯提供呼吸機援助，不排除目的之一就是向外界傳遞美國「一切安好」的訊息。特氏一邊為復市造勢，另一邊將決定權交給州長，更是典型的政治投機。復市的決定正確，固然證明他的「英明」，一旦疫情出現反覆，也是州長們自己把事情弄糟，與他沒半點關係。

總而言之，特朗普的一切「抗疫」決定，都離不開十一月大選的考慮。這就難怪有輿論擔心，特朗普為求「做靚盤數」，有可能在確診及死亡個案的定義上做文章，營造疫情減退的假象。