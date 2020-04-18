正論：玩殘內會無後果　律政司長助猖狂

立法會昨日創造了一個文明社會史無前例的恥辱紀錄，內務委員會開會十五次、歷時半年、耗費公帑達七百萬元，依然未能選出正副主席。在公民黨郭榮鏗等政客刻意拉布阻撓下，內會陷入癱瘓，不僅所有法案被晾在一旁，連終審法院首席法官的新任命也無法通過。即使港澳辦和中聯辦嚴斥郭榮鏗等人涉公職人員行為失當，反對派依然有恃無恐，在這樣的情況下，依法對瀆職議員作出檢控就是應有之義。奈何律政司司長鄭若驊無動於衷，一味拖字訣不作為，儼然為反對派張開保護傘。

由於內會原主席李慧琼獲提名連任，為了公平避任主席，內會交由原副主席郭榮鏗主持，有人得勢便猖狂，藉主持會議之機和反對派串通就規程問題瘋狂拉布，由去年十月復會至今都拒絕選出正副主席。眾所周知，內會的重要職能是審議已提交立法會的法案和附屬法例，重要性僅次於立法會大會，反對派瘋狂拉布，結果是一些早已在法案委員會完成審議的法案隨時胎死腹中。

國務院港澳辦和中聯辦日前罕有地分別發出聲明，強烈譴責反對派政客濫用權力試圖政治攬炒，有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當，措詞極為嚴厲，證明中央已經忍無可忍。事實上，反對派為反對而反對，為了達到反中亂港的政治陰謀，豈止政治攬炒，直情經濟攬炒、民生攬炒、全港攬炒，《國歌法》和二十三條立法遂成為他們攬炒合理化的藉口。諷刺的是，《國歌法》在法案委員會審議時，他們從來沒有提出修訂和異議；而二十三條更是從未提上議程，立法無從談起。反對派刻意誤導市民，無風起浪，寧不怒乎！

可以看見，反對派豈止要搞死內會，他們甚至連市民的救命錢也不放過。昨日財委會討論一千三百多億元的第二輪防疫抗疫基金撥款，反對派事先張揚必會拉布，並威脅港府若不加碼就會投反對票。說穿了，反對派毫不關心市民和企業死活，所作所為不過為了報復，報復「兩辦」及特首林鄭月娥對郭榮鏗的批評。為了政治私利，他們還有甚麼喪心病狂的事情做不出？

事實擺在眼前，反對派政客不但沒有效忠特區政府，反而以反中亂港、勾結外部勢力、「為美國而戰」為己任，這樣的垃圾政客吃裏扒外，禍港殃民，不是違反宣誓誓言、不是公職人員行為失當是甚麼？

既然「兩辦」已經發聲，林鄭亦揚言郭榮鏗阻撓內會運作「鐵證如山，不容抵賴」，律政司積極跟進並依法起訴就是理所當然。偏偏鄭若驊繼續顧左右而言他，被問及會否檢控郭榮鏗竟表示不回應，甚至說毋須過分報道港澳辦及中聯辦發表的意見，公職人員是否行為失當要視乎證據云云，言下之意又是放生不檢控。人們不禁要問，到底她是怕了反對派還是包庇反對派？到底她是效忠中央還是效忠外部勢力？

律政司庇奸護惡其來有自，反對派有司法保護傘早就不是新聞。君不見，長毛梁國雄收受壹傳媒黎智英政治黑金沒有申報被裁定表證成立，結果法官一句「疑點利益歸被告」即無罪獲釋，鄭若驊甚至以「證據不足」為由放棄檢控金主黎智英。更別說，佔中四十八名主要搞手只有九人被檢控，而這九人不約而同獲輕判，佔中金主和黑手黎智英更一直逍遙法外。既有免死金牌，這就難怪反對派政客振振有詞指斥「兩辦」無資格干預立法會事務，完全不將中央放在眼內。由此可見，立法會之所以亂象叢生，香港之所以不斷沉淪，律政司有法不依，執法不嚴，絕對是主要原因。而港府口頭批評政客種種不是，實際毫無行動，甚至暗中配合，小罵大幫忙，更是一手造成反對派奪權圖謀暢通無阻的禍港幫兇。

當然，香港淪落到今日的地步，中央過去錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，沒有端正主人家的態度，同樣難辭其咎。尤其是前港澳辦主任廖暉任內十多年間從未就香港亂象公開發表過一句話，導致許多深層次問題積重難返。幸好中央終於認清香港問題癥結，中聯辦主任駱惠寧上任後更頻頻主動出擊，由撰文暗示不管反對派有「東西南北風」撐腰，中央也決不退縮；到聯同港澳辦發聲明譴責郭榮鏗濫權；再到直指香港維護國家安全的制度不夠完善，必須建立維護國家安全制度；以至昨日反擊反對派故意曲解《基本法》，重申特區所有高度自治權均來源於中央授權，都在在反映了中央改弦更張、化被動為主動、和反對派周旋到底的決心。

搗鬼有術，也有效，然而有限。隨着中央態度轉趨強硬，堅決落實全面管治權，香港撥亂反正可期，反對派橫行霸道的日子很快就到盡頭，大家不妨拭目以待！