產評：內地經濟雖觸底　反彈動力變數多

內地首季國內生產總值(GDP)創下一九九三年有官方紀錄以來首次負增長，表現亦遜於市場預期。在疫情受控之下，首季經濟可能已觸底，惟這並不等於復甦就必然會緊接而來，皆因目前全球其他地區的疫情尚未受控，一旦拖累全球經濟衰退，內地亦難幸免。故奉勸投資者要保持警惕，切莫對號入座。

首季內地GDP按年萎縮百分之六點八，惟隨着三月疫情受控，月度經濟數據開始回穩，其中社會消費品零售總額跌幅收窄，固定資產投資按月回復單位數增長；工業產出規模回復至接近去年同期水平。

內地經濟回穩，惟復甦之路並不平坦，憧憬「V」形反彈更是一廂情願。首先，內部需求(消費與投資)轉弱是一大挑戰。受到首季停擺影響，居民的消費意欲大打折扣，不少工廠雖已復工，但尚未全面復產。首季全國及城鎮居民人均可支配收入扣除價格因素皆雙雙下跌，在收入不穩定之下，消費信心需時重建。

固定投資主要由房地產和基建組成，前者經營情況未許樂觀，皆因銷售放緩影響資金回籠，行業高槓桿的問題備受關注，項目發展步伐也難免會受到影響。至於基建部分，地方政府公共開支增加但土地收入減少，財政緊絀，推動基建項目得靠當局再加大力度「放水」來支援。

外部方面，歐、美等地的疫情尚未受控，經濟停擺若於次季延續，外部需求將進一步冰封。近月內地工廠流失大量外貿訂單，正是警號。其次是疫情引發的「去中國化」之風，所指的是歐、美政客將疫情失控的責任歸因中國延誤通報疫情實況，致落得如斯失控的境地。這些指摘固然有商榷的餘地，惟此現象誠然不利內地經濟改革開放，亦令中美第二輪貿易談判蒙上陰影。

亂石崩雲，驚濤裂岸。刻下中國經濟形勢仍然嚴峻，作為全球經濟大國，無法隔絕外界衝擊，獨善其身是不可能的。如今只有加緊疏導內部系統性風險，透過推動新經濟產業盡量抵銷傳統經濟失速的衝擊，盡可能維持就業市場及樓市穩定，變相保住全民飯碗和身家，則內需始能言穩。至於對外開放市場的成效、全球化產業鏈的運行、國際關係，誠非中國單方面可控，得見招拆招，隨機應變。畢竟全球皆須意識到，中國經濟穩定，不但關乎中國的自身利益，亦是支持全球化解經濟衰退風險，盡快重拾正軌的重要力量。所謂「鬥俱傷，合兩利」，結局僅一念之差。