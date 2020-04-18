神州觀察：偷渡增疫情輸入　堵漏需重拳出擊

內地當局早前對入境國際航班實行限飛措施後，令各陸路邊境口岸面臨的疫情輸入壓力驟增，尤其是中國的陸地邊境線漫長，不少非法偷渡入境者淪為防疫死角，加強打擊跨境犯罪行為遲疑不得。

雲南省公安廳日前通報打擊跨境犯罪專項行動成果，指出近月先後查獲涉及內地人非法出入境案件逾一千六百宗、約三千六百多人；查處非法入境、非法居留、非法就業的「三非」案件近一千八百宗、約三千人。各地警方並展開多個淨邊專項行動，而像臨滄市耿馬縣近日就成功搗破一個以組織他人偷渡為營利目的、涉及百人的特大偷渡案，可見相關非法活動十分猖獗。

為嚴防境外疫情輸入風險，雲南省政府已於本月一日宣布關閉十九個陸路口岸和十四條便民通道，限制人員出入境，只是雲南省毗連越南、老撾、緬甸，擁有逾四千公里的邊境線，偷渡越境根本防不勝防。隔鄰的廣西亦是如此，早前更有十幾名越南偷渡客翻山越嶺而來，據說有人被遣返回國後又從隔離點逃出，或會再次偷渡入境，簡直沒完沒了。問題是，這些國家也都在鬧疫災，不經合法渠道入境的，便無法對其作病毒檢測及防範，勢會形成疫情輸入漏洞。

雲南省當局日前下達指令，要求轄下二十五個邊境縣必須做好備用醫院改建的準備，並組建了四十五支、逾三千人的邊境對口支援隊伍。另又對二十個邊境縣的國門疾控中心按州級標準改造，欲將邊境核酸檢測能力由現時的每日不足五千人，提升至一萬人，一副嚴陣以待的架勢，很大程度上亦是為應對非法偷渡導致的傳疫風險。

當然，只靠增加醫療設備及提升病毒檢測能力，並不會令非法偷渡行為改變，唯一有效的方法還是從嚴加強打擊。正如國家移民管理局近日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上交代，當局對於疫情期間發生的偷越境行為已集中投入力量，展開專項打擊；譬如雲南、廣西邊境近期就連續破獲數起特大組織運送他人偷越境案件，並採取鼓勵群眾舉報、與毗鄰國家加強聯合打擊等措施，及嚴懲相關涉案人員，務求把好邊境防疫關。

事實上，此舉亦應推廣到平時的邊防工作當中，隨時保持高度警惕，因為非法偷渡通常伴隨着走私、販毒、輸入黑工等罪惡，對國內就業市場、治安環境、民眾健康安全諸多方面構成威脅。正是防疫期間加強了打擊力度，才令相關犯罪行為有所收斂，但是必須看到，像本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團最近又在蠢蠢欲動，通過雲南、廣西等地海陸路入境是主要路徑之一，還是堵嚴才好。