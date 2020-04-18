美國將出現大災難。

新冠肺炎疫情爆發，依美國政府的作為，確診者每天增加二、三萬人，甚至是四萬人，現時已逾六十六萬人，一、兩星期內，相信有機會攀上一百萬大關。病死者現時是三萬多，不計算沒有檢測的家居病死者，今後有可能會超逾五萬人，染病與病死者之數，應是歷年本土災禍之最。

然而，這僅只是直接效果，由疫症引發的經濟危機，近一個月新申請失業救濟人數高達二千二百萬，今後還會增加。而連同已領失業救濟金者，便可高達三千多萬人，加上與此數部分重疊的近三千萬人缺乏醫療保險，街頭露宿者幾百萬人，監獄收容的幾百萬人，還有進退維谷的近三千萬非法移民，美國三億多人口裏，可能便有近兩成人失業待救。

美國是負債社會，失業不僅失去收入，也同時失去醫療保險。沒有積蓄，卻有房貸、車貸、大學生時期的學貸，結果便是貧無餬口之糧，要靠政府與慈善機構施捨養活，這將會是怎樣的悲慘世界？「美國夢」便變成噩夢。

經濟危機之後，還有金融危機伺機而發。而政治上的反動，便是驅趕非美國公民的種族主義排斥，美國變成封關鎖國，原來國際化、全球化的體系便崩析瓦解，企業、學校、社區原來的多元民族文化的連接便破裂。政治上的種族主義，必然同時引發社會上各種種族主義衝突，黑人、西班牙裔的抗爭，亞裔的聯保自衞，美國便退化至西部時代沒有法規道德、武力橫行的境況，比起上世紀二、三十年代紐約、芝加哥的黑幫主宰城市生活更為野蠻、失序。美國若「幸運」的話，會有像希特拉和納粹黨的興起，維繫美國一統，但代價內為種族清洗，外為窮兵黷武，變成世界之敵、人類之敵，表露出美國一直以來的立國真實本質。

美國的大災難，最後會變成美國人民與世界人民的大災難，世界應怎樣對付它呢？

這樣的大災禍，再不是單單針對中國、針對在美的華裔，中國便不能簡單地看作是中美角力、中美爭霸而已，而是要站在人類命運共同體的出發點和立場來與之抗衡。

抗衡的方法是不存幻想，更不能有綏靖投降之念，而是堅決地把美國政府、政治的內涵本質全力揭露，一是使國人清楚了解「美國夢」、「美國精神」是製造出來欺騙所有人的，疫情將其制度的虛偽、殘酷暴露無遺；二是告訴所有國家的人民，美國對世界和平發展的巨大危害性，中國要與世界人民（包括美國人民）一起打擊消滅美國的霸權主義，就如當年對付納粹一樣。