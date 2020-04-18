中央港澳工作大臣在全民國家安全教育日稱，香港回歸以來在國家安全方面始終是「突出短板」、「風險口」，關鍵時刻會成為「致命隱患」。這個短板、風險口、致命隱患不是別的，正是二十三條立法至今沒有完成。

試想，如果二十三條立法在二○○三年推出時完成了，並依法辦事了，還會有佔中之亂、旺角之亂和反修例暴亂嗎？還會有「港獨」分裂的冒起和大行其道嗎？香港的「一國兩制」和國家主權、安全還會受「致命隱患」的威脅和戕害嗎？現在二十三條立法要「亡羊補牢」，已不是甚麼「突出問題、緊迫任務」之口頭催促可以解決的，而是要馬上動手，在叫停九月立法會選舉、平亂之後延長現屆立法會工作中予以完成。目前是二十三條立法最有利時機，可以在平暴中對反中亂港勢力展開最強力的打擊，掃除障礙，形成聲勢，也是對美英外部勢力最有力的痛擊，在香港築起國家大壩。

現屆立法會，建制派佔了前所未有的議席優勢，比○三年立法時的政治條件好很多，社會輿論希望展開二十三條立法前所未有的強烈，中央也動了心思，香江府衙已拖了很久，理屈詞窮，反對派對此已有強烈的危機感，於是他們主動出擊，反守為攻，搞亂形勢，遂有反修例風波暴亂的發動；他們知道只要暴亂成功，可廢掉二十三條立法，可奪權變天，整本《基本法》可被他們撕得稀巴爛，屆時蟻穴毀壩彈指間也。

去年六月到今天，他們的這個圖謀步步得逞，超乎他們想像的順風順水，現在就剩下立法會這個堡壘沒有攻陷。不過，只要選舉如期舉行，他們就勝券在握。同樣道理，朝廷要補齊短板、堵住風險口、消除致命隱患，也只剩下最後機會，這就是立刻打出叫停選舉、徹底平暴、二十三條立法的組合拳。

這三件事實乃互為支撐之條件，也是一件事，即守護好「一國兩制」、維護好國家安全。不過可以肯定，組合拳打出之後，反中亂港集團在外力支持下必有瘋狂反撲。這樣更好，朝廷可張更大之網一舉拿下，掃蕩乾淨也。