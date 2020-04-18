香港反對派有個很奇怪的邏輯，他們勾引外部勢力干預香港事務，甚至要求美國制裁香港，不以為恥，反以為榮；相反，只要中央官員對香港問題發表任何談話，表達任何意見，他們都會暴跳如雷，甚麼破壞「一國兩制」、違反《基本法》，上綱上線，危言聳聽。人們只想問他們一句，香港到底是誰家天下？

《基本法》開宗明義寫道：「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」這是任何人都無法否認也無法改變的事實，既然如此，為何中央不能過問香港事務，反而美英可以公然插手？

最近中央港澳部門接連發炮，既譴責反對派政客濫用權力試圖「政治攬炒」，也指出香港在國家安全方面存在「突出短板」。這顯然擊中了反對派要害，難怪他們老羞成怒，破口大罵。

今次港府倒是一點也不含糊，表明中央港澳部門譴責反對派議員並非干預特區，而是鐵證如山、不容抵賴，相反，不少議員要求外國政府評論本港內部事務，才是赤裸裸的干預。沒錯，中央有權有責對香港問題發聲，這是毋庸置疑的，反對派愈是氣急敗壞，愈證明心裏有鬼。他們一方面勾結外部勢力搞亂香港，甚至公然宣稱「為美國而戰」，一方面批評中央干預香港事務，破壞「一國兩制」，這豈止是無理取鬧，簡直就是精神分裂。

還是毛澤東說得好，以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。過去就是因為中央瞻前顧後，沒有堅持原則，反對派才會得寸進尺，外部勢力才會無孔不入。要扭轉這局面，使香港實現真正意義上的回歸，中央必須端正主人家態度，該管的就要管，該出手時就要出手，該鬥爭時就要鬥爭，既不必看反對派臉色，更不必在乎外部勢力說三道四。須知香港是中國特別行政區而不是外國殖民地，如何治理香港，是中國人的事，與洋人和洋奴無關。