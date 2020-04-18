去年區議會選舉誕生了一批黃絲區議員，這批無名小卒藉政治形勢上位，很多既無地區經驗，亦無個人實力，雜牌軍濫竽充數，卻有很多人以為自己了不起飄飄然。名歌星許冠傑在維港旁邊開免費演唱會直播，目標為支援機構失業員工，有一名九十後黃絲區議員李傲然名字有個傲字，人卻不是有傲氣，而是驕傲，少年得志，語無倫次，竟然說許冠傑是上一代產物，過氣了，叫人家不要逼他去接受。這段說話寫在他的臉書上，立即被人瘋傳，惹來全城不論藍黃老幼都齊聲討伐，說他狂妄自大，不尊重人。

夜郎自大，千夫所指，仍舊死撐，自己受不了一名資深電台主持的批評，便諷刺人家沒有知名度，其實反映本身膚淺毫無修養，若他不是挾着示威者的聲勢，時來運到當上區議員，根本就是微不足道的小人物一個，沒有人知道他是甚麼，也沒有人有興趣想知道他說甚麼。現在抽水抽着火水，不少曾經投他票的選民都表示後悔。相信不單止這個選區的市民會後悔，以今屆當選的黃絲區議員質素，很多區的選民都悔不當初。

這批低質素的區議員，正是現今混亂時代的產物，法治不彰，三權崩壞，社會秩序失控，毒瘤發作，亂象叢生，牛鬼蛇神當道，區議會給反對派操控，立法會也被拉布癱瘓。內會半年開了十多次會，也選不出主席。這些所謂代議士的工作是破壞是攬炒，並非建設香港。有很多人擔心今後各級議會選舉，會給反中亂港分子乘虛而入，不過看見這位李姓區議員的言行，誰都搖頭嘆息，只要再多幾個這種質素的黃絲區議員，市民不是沒有眼看，下一次選舉，也不會浪費寶貴的一票。

見識膚淺不是罪過，收聲便可，井底之蛙還要招搖過市呃like，自取其辱。許冠傑以「笑罵由人」來回應外界，他的名曲《沉默是金》或許李傲然沒有聽過吧！