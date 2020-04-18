新冠肺炎蹂躪全球，沒有幾多國家地區幸免，中國和西方傳媒都有人把遏止疫情的成效看成中外對壘競賽，討論誰應付疫情的策略更佳，哪個制度在控制疫情上更為優勝。

我認為在現階段，疫情是否受控還未能看出端倪，不應過早比較，也無從比較誰處理得更好，就算有些國家地區至今為止防疫較有表現，也很難解釋為政府制度使然。拿備受西方傳媒讚揚防疫有方的亞洲幾個國家地區來說，南韓和台灣一向被譽為民主政制，新加坡和香港是威權政治；西方傳媒說這些國家地區都有把政府看作權威、市民相對守法的傳統，香港正好是個政府失去權威的最佳例子。

對這場前所未見的疫症，沒有誰會作好準備。所以，我認為無論哪個國家地區，在疫情開始爆發時都會束手無策，錯誤百出。今次疫情首先在武漢爆發，中國肯定措手不及，不知道如何應對，疫症初期可能有官員想隱瞞疫情，但後來了解其性質，中央插手後，為了保住烏紗，也不敢隱瞞，訊息基本上開放，知會了全世界。否則港大微生物學系講座教授袁國勇也不會在一月中旬已參加中國的專家團隊，專門去武漢考察，再去北京開會商討對策，港大深圳醫院也不可能一月十日接收到深圳的第一個確診病人。

歐美開始時隔岸觀火，掉以輕心，忽視中國傳出來的訊息及報告，他們明顯浪費了中國方面通報後及早準備的機會。當意識到疫症傳入社區時，已無力遏止了。中國在得悉疫情傳染性之大、殺傷力之強後，一月廿三日起，武漢封城全面隔離，調動全國資源抗疫，付出巨大代價煞停生產，寧願忍受經濟損失，努力控制住疫情擴散。中國優勝之處是可以依靠管理上集中力量，全心全力抗疫，這項優勢其他國家地區無法複製。

把西方的問題單純看作因為重視個人自由、輕視社會秩序，我認為是簡約論的解釋。他們的政府號令權威性真正不足？意大利後來不也是宣布封城全面隔離嗎？其他歐美國家後來不也是全面推行居家令，停止一切工商業活動嗎？

美國防疫一團糟，特朗普剛愎自用，拒聽專家意見，當然難辭其咎。疫症爆發後，中國已採取封城的極端行動了，美國國內仍然不當一回事，只專注黨爭，如彈劾總統、總統初選等議題。美國傳媒今天振振有詞指摘特朗普政府應變不當的醜態，不過只是掩飾自己的缺漏，民主黨也好，主流傳媒也好，當時不是一樣對疫症在中國肆虐全不為意？主流傳媒不見報道，民主黨的總統參選人中，有誰對新冠肺炎疫情提過一言半語？