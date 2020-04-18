新冠肺炎疫情就像照妖鏡，照出西方國家的無能、無知和醜惡。繼美國總統特朗普指摘中國隱瞞疫情後，英國外相藍韜文亦煞有介事指中國必須回答疫情如何爆發，以及為何無法及早阻止等問題；法國總統馬克龍則批評中國處理疫情「存在灰色地帶」，「顯然發生了一些我們並不知道的事情」。

哦，原來中國一月中已交出病毒基因圖譜，原來武漢一月廿三日封城，原來世衞組織此前已警告病毒可人傳人，這些事情也不足以警惕西方國家做好防疫準備，也算是隱瞞，除了講句姓賴，予欲無言。

說穿了，歐美國家疫情比中國嚴重，經濟受創，他們接受不了自己處理疫情的無能，更接受不了一直看不起的中國竟能成功抗疫，紛紛賴得就賴，將民怨外引。英美政客已打起向中國索償的鬼主意，既能進一步讓中國坐實疫國責任，又有機會刮一筆，何樂而不為？中國則是啞子吃黃連，有苦自己知，只要繼續有力威脅西方霸權，西方對中國的壓迫絕對不會停止。

台灣亦乘機大搞小動作，借疫情為台獨張目。繼與世衞總幹事譚德塞及新加坡第一夫人何晶開火後，民進黨又借送口罩到外國而密謀將中華航空改名。其實陳水扁時代已提出改名為「台灣航空」或「福爾摩沙航空」，只是礙於烤漆、人力、商標等成本過高而作罷，現在蔡英文舊調重彈，動機為何，不問可知。

民進黨借疫情搞「口罩外交」擴張勢力，希望借此加入世衞，機關算盡，最後也是徒勞。原因簡單，只要台灣繼續拒認九二共識，繼續搞台獨，中國都不可能讓蔡政府如願。這是形勢比人強的現實問題，台灣的國際地位由北京主導，不是送幾個口罩就能改變，何況其「口罩外交」亦惹起部分台灣人不滿，批評蔡政府要民眾限時限買口罩，而且售價比成本高數倍，卻將口罩大批大批送給外國，對海外僑胞缺口罩則不屑一顧。