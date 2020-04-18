當代社會太偏重科學，對於科學未能解釋的傳統智慧棄如敝屣，其實不必，在科學以外的世界，老祖宗留下不少工具，後人如能善加利用，或許有助於推動文明發展。

譬如玄學就是值得重視的一環，新冠肺炎疫情今年一月份在香港爆發，往後將如何發展，本欄在一月二十七日談過，原文如下：「在香港最終不會釀成沙士般的大禍。肺部五行屬金，若肺炎亦以金論之，如今恰在丑月大爆發，丑為金的墓庫，應該尚能適當困住疫情。立春在即，春天屬木，木旺金折，二月二十一日正式轉入旺木運，是金的剋星，到時候疫情當可受控，強木到四月十三日才退，希望退之前能徹底解決問題吧。」

上文觀點是在農曆新年初，新界鄉議局為香港運道求得的車公靈籤上發揮的，告訴你按照《易經》推算，新冠肺炎疫情在香港的殺傷力會小於沙士。事實上，新病毒跟二○○三年的沙士一樣，爆發於內地，傳至香港，再傳至世界其他地方，而無論在內地還是其他地方，新病毒都明顯比沙士厲害，偏偏在香港，人命損失則幸運地遠較沙士少，可見玄學的推斷未必全無道理。

文中提出了兩個明確日子，事後看來，都是新冠肺炎疫情在香港發展中的拐點。第一個是二月二十一日，指疫症大抵可以受控。在此日之前的兩天，二月十九日，政務司司長張建宗談及疫情時，恰恰就首次用上「受控」的字眼，意思大概是指港府有信心病毒不會出現社區大爆發。

第二個時間拐點是剛過去的四月十三日，當日還有一宗本地感染個案，但由十四日起，連續三天便再沒有病者是在本土感染的。若從玄學角度解釋，這就是「木旺金折」的結果。如果情況再沒太大變化，疫情便算初步平復，月底的文憑試也可正常開考了。