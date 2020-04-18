香港航空業進入嚴冬期，呢，因管理不善而在全球最佳航空公司排名早已跌出三甲嘅國泰航空，以及旗下全資附屬公司國泰港龍航空，三月載客量與貨物及郵件運載量，均較去年同期急跌，本周有一天更只有三百零二名乘客，認真慘情！航空業載客量跌九成，唇亡齒寒，旅遊業又有乜可能會好？大家攬住死，連帶零售業也失救，一環扣一環，好似骨牌效應，經濟市道自然急速惡化！

一個新冠肺炎疫情，將零售業推入冰河時期。據香港零售管理協會日前發表嘅最新調查，推算由今年二月至五月，有五千二百間店舖結業，累計有逾萬人被解僱；若沒有紓緩措施幫助，形勢恐將繼續惡化，最壞情況係到今年底，會有逾一萬五千間店舖倒閉；若以全港六萬二千多間零售店舖計，即每四間就有一間「執笠」，場面悲壯！

咁多吉舖，即係話失業潮又湧至！即使未丟飯碗嘅，唔係凍薪就係減薪，要言之，就係冇啖好食！政府早輪公布新一輪逾一千三百億港元防疫抗疫基金，被批評基金未有補漏拾遺，多個行業未能受惠，好似外傭中介公司、自僱人士、中醫、牙醫、音樂、藝術、電影等，尤其失業人士未能受惠，有乜理由在職者救、失業者棄，呢個係乜邏輯？是以希望政府再設第三輪基金，更要針對扶助呢班苦主，切勿雨露未能均霑，引發社會更多爭議！

有論者認為，經歷這次疫情後，人們肯定會思考這樣一個問題：點樣嘅政府先係好政府？那應該是在「常態」下能給社會創造公平、公正，給人以尊嚴和體面，為民眾謀福利，在「非常態」下能給社會提供安全感嘅政府。

特區廢柴政府一眾高官不食人間煙火，施政常離地，政策五時花六時變，愈補愈漏！其實站在基層立場，保就業不如加碼派錢、派消費券，而且救命錢要派得快，講多無謂，錢快到手可以消費食飯最是實惠！