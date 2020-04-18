新冠肺炎席捲全球，不少國家、不少領袖都陷入水深火熱之中，美國總統特朗普的災情最嚴重，近日美國人開始從慘烈的疫症中回到現實，民間的怒氣開始衝向白宮諸君，特朗普一向穩如磐石的民望亦開始高台跳水，其個人聲望已落後民主黨的拜登十個百分點以上，特朗普慌了！

大約半個月前，特朗普還在沾沾自喜，因為他的民望創了新高，情況一度令人大惑不解，為甚麼美國陷入如此災難，特氏還能保持高民望？當時有個說法是美國人「在災難時靠攏領頭羊」，這是所謂聚旗效應發揮的威力。特朗普團隊可能以為這個效應會一直存在。

於是，白宮團隊推動兩大戰略，一是甩鍋中國、卸責世衞；二是拚命灑錢，以錢籠絡人心。可是，縱使史無前例的灑錢和車輪式上場的卸責，特朗普的民望卻再也聚不了旗。美國有線電視新聞網絡（CNN）最新公布的民調顯示，若論競逐總統的支持率，民主黨參選人拜登以五成三比四成二的支持率領先特朗普。談到抗疫表現，美國人顯然對特朗普領導抗疫大失所望，認為拜登在應對疫情方面定比特氏好，這一環節有五成二受訪者看好拜登，而美國中產依然是不喜歡特朗普的一群，可見一場疫症寒了太多人的心。

不過，特朗普拚命灑錢還是有些效果的，同一調查顯示，受訪者認為他在經濟方面的表現會比拜登好。只是，派錢不會是無窮無盡，美國在瘋狂推出財政政策和貨幣政策後，如今已沒多少存貨。

於是，特朗普想騎劫別人的光環，近日他竭力阻止美東、美西幾個州合作復市便是一例。看穿事件的人都知道，特朗普想把各州戰疫有成、重啟經濟運作的政績收割為己有，但是各州對他的怨氣太重，根本沒人想讓他抽水，這一幕特朗普苦戰多州州長還在上演，為民調可以去到幾盡？看着吧。