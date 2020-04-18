大前天即四月十五日，是全國第五個「全民國家安全教育日」，這是第十二屆全國人大常委會第十五次會議通過《中華人民共和國國家安全法》訂立的。根據該法第十四條規定，每年四月十五日為全民國家安全教育日。而根據該法的規定，國家各級機關、教育機構、人民團體都必須加強國民和公民教育，增強全體人民的國家安全意識，當然香港也不能例外。

是日，中聯辦主任駱惠寧表示，國家安全是香港回歸近二十三年來的突出短板。去年六月以來發生的「港獨」、「黑暴」，嚴重破壞香港安定繁榮。外部勢力深度干預，凸顯維護國家安全制度建設的重要性。

中國有句名言：「皮之不存，毛將焉附？」這形象地描述國與家的關係。香港因為一八四○年的鴉片戰爭，被腐敗無能的滿清政府割讓給英國，淪為英國殖民地。好在新中國成立後，中國人民由站起來到強起來，再到富起來，才有香港和平回歸祖國大家庭新紀元。國破則家亡，沒有國，哪有家？一部血淚斑斑的中國近代史說明了國和家唇齒相依的關係。

身受百多年殖民統治的香港人，莫以為在香港回歸後，自必自然而然地可以當家作主。回歸後的歷史過程，尤其經過二○○三年國家安全法即《基本法》第二十三條本地立法功虧一簣；一四年人大常委會制訂的行政長官和立法會選舉辦法，俗稱「831」方案被立法會亂港派議員反對不能通過實施；以及從黎智英用四千多萬元收買立法會議員政治黑金操縱開始，一波又一波破壞國家安全、顛覆現政制的政治風暴，由立法會內亂到會外的社會動盪，發展到社會暴亂和港版顏色革命。一四年非法佔中七十九日，一六年旺角暴亂，一九年「反送中」逆權運動再演變為「五大訴求、缺一不可」的全社會暴亂攬炒，蔓延至二○年天災人禍雙鬼拍門。反中亂港勢力借疫反中，煽動歧視推「黃色經濟圈」，黑醫護攬炒「三罷」，立法會內會被郭榮鏗拉布半年癱瘓。

全港市民處於水深火熱的「政治攬炒」、「治安攬炒」、「經濟攬炒」、「失業攬炒」，人為的嚴重經濟衰退中，全港經濟民生大倒退，遭遇的損失慘過沙士肆虐和○八年金融海嘯。攬炒浪費了逾百上千億元的市民血汗錢來埋單，清楚說明社會不安、治安不靖，市民損失慘重。

美霸公然插手干預，台獨乘機大撈油水，香港已成為國家安全的風險口。漢奸走狗賣國賊橫行，肆無忌憚，無法無天，香港市民辛辛苦苦建設的成果被一舉倒落鹹水海，更何況，香港人的血還未止，香港人的鮮血還正在白流。十個月天災人禍已充分證明，沒有安全，何來安樂？沒有安定，何來繁榮？沒有國家安全立法，何來香港人安居樂業、生活安定、家庭幸福？

可是，特區政府對國家安全立法的重要性、必要性和迫切性，只停留在口頭上的「三幅被」——是特區政府憲制責任。借內地文革時一句流行語形容，特區政府對於二十三條立法只是如假包換的「口頭革命派」，所有目標和行動只停留在嘴巴上，是真正的口頭立法派。