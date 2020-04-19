正論：反中亂港終有報　正義強勢壓邪風

善有善報，惡有惡報，時辰一到，一切都報。警方昨日突擊進行大搜捕，包括壹傳媒黎智英在內的十五名反中亂港政客涉及非法集結等罪行遭警方上門拘捕，全部臉如死灰頭耷耷帶返警署，大快人心。反對派貪勝不知輸，以為挾外部勢力煽動暴亂攬炒香港就能號令中央，更以為自己永遠有特權可以隻手遮天，一再將國務院港澳辦和中聯辦的警告當作耳邊風，終於激起中央動真格。黎智英等人攬炒香港最終卻炒死自己，可謂現眼報。

大搜捕於昨日早上展開，警方兵分多路掩至十五名目標人物的寓所高調拘捕，包括「叛國禍港四人幫」之首黎智英、成員李柱銘和何俊仁，曾收受黎智英黑金的前立法會議員李卓人、梁國雄，以及暴亂常客和過氣政客如區諾軒、單仲偕、何秀蘭、吳文遠、楊森等，全部涉及組織及參與去年八至十月三場未經批准的非法遊行，當中五人又涉及十月另外兩場非法遊行，全部下月在東區法院提堂。黎智英因為早上不在家而避過搜捕，惟下午返回寓所旋即被捕，但見他面如土色，失去昔日「唔怕坐監，最怕洗廁所」的囂張狂妄；至於有李漢奸之稱的李柱銘則形容枯槁，一味死撐對被捕「感到舒服」，令人側目。

必須指出，黎智英、李卓人和楊森已是第二次被捕，警方二月以非法集結檢控三人，黎智英另涉刑事恐嚇東方報業集團記者。

事實上，黎智英在反修例黑暴期間赤膊上陣，除了旗下傳媒不斷煽惑暴亂，他本人更多次帶頭非法遊行，儼然以總指揮自居，甚至狂言「不怕解放軍」、「為美國而戰」；而李柱銘、李卓人、梁國雄、何俊仁等更一直在黎智英身旁「群丑護主」，醜態百出，他們在黑暴充當甚麼角色，不言而喻。

顯而易見，在「兩辦」嚴詞譴責反對派政客濫權攬炒，涉嫌公職人員行為失當後，反對派不但沒有收斂，反而變本加厲，日前在立法會第十五次內會繼續瘋狂拉布，依然未能選出正副主席，更惡形惡相指斥「兩辦」無資格干預立法會事務，完全不將中央放在眼內。結果中聯辦即晚發聲明反擊反對派曲解《基本法》，重申香港高度自治權來源於中央授權，「兩辦」代中央行使監督權不存在干預；話音甫落，昨日即有大搜捕行動，證明中央終於忍無可忍，奮起千鈞棒撥亂反正，端正主人家態度，讓牛鬼蛇神知道香港是誰家天下。

國家領導人近年一再強調對港落實全面管治權，並非無的放矢，而是反對派愈來愈放肆，愈來愈猖狂，嚴重危害國家安全之故。黎智英更是所有亂象之源，從○三年反廿三條立法，到一四年佔中，再到一六年旺暴，以至去年至今的黑暴，俱看見他的身影。佔中前夕曝光的政治黑金案，更將黎智英與反對派的金主和走狗關係無所遁形；而去年黑暴高峰期，他飛往美國獲副總統彭斯親自接見，更見他就是外部勢力反中亂港的總代理人。其豢養的政客更狂言九月立法會選舉一旦贏得過半議席，便會否決所有港府撥款和議案，不搞死香港不罷休。

可以肯定地說，黎智英涉及的罪行豈止非法集結和刑事恐嚇，直情是反中亂港、危害國家安全的最大黑手。諷刺的是，律政司竟以「證據不足」放生其政治黑金案，又以「證據太多」不檢控其佔中案。正因為有司法保護傘，每次都能全身而退，黎智英反中亂港才會有恃無恐。

然而風水輪流轉，「好運」終於有盡頭。自今年初「兩辦」完成新人事任命後，中央一改被動作風主動出擊，由中聯辦主任駱惠寧撰文暗示不管反對派有「東西南北風」撐腰，中央也決不退縮；到聯同港澳辦發聲明譴責郭榮鏗等政客濫權；再到直指香港是國家安全的風險口，必須建立維護國家安全制度；以至反擊反對派故意曲解《基本法》，都在在反映了中央改弦更張、和反對派鬥爭到底的決心。

不鳴則已，一鳴驚人。中央出手撥亂反正必有全盤計劃，現在只是開端，好戲還在後頭，尤其是多名現任反對派議員一樣有份參與暴亂，都是黎智英的入幕之賓，他們有可能逃過法律制裁嗎？別看他們昨日暴跳如雷怒斥政治打壓，秋後算帳，其實內心虛怯，作賊心虛，口硬不過是夜行人吹口哨，自我壯膽而已。實際上，中央要法律有法律，要槍有槍，要炮有炮，要人有人，中國更是世界第二大經濟體，反對派與中央相比，就是侏儒和巨人之別，根本無法相提並論。黎智英之流以為有外部勢力撐腰，以為搬出美英政客就能嚇唬中央，顯然是蚍蜉撼樹，不自量力。更何況，美英疫情嚴重，經濟重創，自顧不暇，還怎麼有閒情看顧走狗和棋子？黎智英第一次被捕時，美國國務院第一時間發聲護航，現在卻不發一言，正是此一時彼一時也。

不管世道如何轉變，邪不勝正，善惡到頭終有報，始終是人心所向，也是天理所在。反對派做盡禍港殃民、無法無天之事，不可能沒有後果，隨着中央端正一國與兩制的關係，實施垂直管治，一改投鼠忌器、畏首畏尾的態度，終於讓港人看見正義的曙光。

當然，要徹底剷除反中亂港勢力，整頓律政司便刻不容緩，司長鄭若驊為官避事，其身不正，顯然不是嚴正執法的最佳人選，一旦「警察拉人、律政司放人」也是徒勞。觀乎十五人的保釋金不過一千至三千元，律政司是否又想玩捉放曹，不能不令人懷疑，中央豈能不察。至於佔中案、黑金案的嚴重性均比非法集結惡劣千倍萬倍，廉署好應該趁此機會重新調查黑金案，將金主和政客繩之以法。

總而言之，香港要重回正軌，「咬定黑手不放鬆」是不二法門，中央要出力，港府要出力，市民更要出力認清形勢，唾棄漢奸。須知道，香港是中國的特區，不是英國殖民地，更不是美國第五十一州，疫情已摧毀各行各業，大蕭條近在眼前，英美根本不會理會港人死活，真正愛港的惟有國家而已！