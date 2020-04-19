功夫茶：財會瘋狂拉布　反對派犯眾怒

江湖險惡，從古到今，行走江湖，無論忠奸，大花面定係大俠，都需要絕招傍身。香港嘅泛民反中亂港，勾結黑暴挑戰一國天威，擺明玩命，但玩吓玩吓，回歸之後都玩咗廿幾年，死唔斷氣，究竟有乜把炮呢？咪又係一招走天涯，拉布拉到天荒地老。

拉布戰術係來路嘢，係西方政治發明，反對派喺議會故意發表冗長演說拖延議案表決，阻止政府提案通過，呢招慳水慳力又唔使郁手郁腳，本小利大。泛民以夷制華，搵外國陰毒招嚟對付政府。咁多年嚟嚟去去都係用呢一招拉布用到尾，如果喺武俠小說裏面一早被敵人睇穿破綻啦，點知現實生活裏面，對着個無能政府，竟然奈佢哋唔何。一寸長，一寸強，一寸短，一寸險，布拉得愈長愈着數。就算立法會建制派夠票可以修改《議事規則》，剪布唔使畀面，但剪剪剪，剪不斷，理還亂，依家議會依然七國咁亂。

立法會去年十月復會，過咗半年開咗十五次會都選唔到內會主席，咪又係泛民喺度玩嘢，黃絲大狀郭榮鏗主持內會主席選舉擺到明拉布，搞到港澳辦同中聯辦都出聲鬧佢，違背立法會議員嘅就職誓言，可能觸犯「公職人員行為失當」罪，特首林鄭月娥就加把口話鐵證如山，但郭榮鏗同泛民主派背後有外部勢力撐腰，當政府無牙老虎，繼續有布就拉。

立法會財務委員會上星期五審議一千三百幾億元嘅第二輪防疫抗疫基金，緊急用嚟救市救人，香港市民各行各業疫市等呢筆錢救命，點知泛民見死不救，政治大過民生，又瘋狂拉布，第一日就拉咗十二個鐘到半夜，第二日另一個黃絲議員朱凱廸仲提出引用《議事規則》，要求中止討論呢個項目，各界都鬧爆呢班友，但你有你鬧，佢有佢拉，兩日合計用咗十八個鐘爭拗，真係似佢老母嘅裹腳布──又臭又長。

好彩第二輪防疫抗疫基金撥款最後獲得通過，若果有乜冬瓜豆腐，市民收唔到錢，家中老嫩餓住個肚，兒啼妻哭，肯定大興問罪之師，呢班反對派嘅娘親們必然好唔得閒，日日被七百萬人輪住問候，佢哋老母無法招架，佢哋老竇死咗都激到翻生。睇嚟班泛民議員反而要多謝建制派投票通過撥款，免得齊齊做不孝子。

過得初一，唔過得十五，反對派與民為敵，犯眾憎好似過街老鼠，人人喊打，變成不受歡迎人物，唔好諗住搞亂香港拍拍屁股可以走人。既然有人自尋死路，中央對港機構都出到聲，天朝震怒，一出手就唔會留情，咁鍾意布，賜你哋一塊紅綾布自己了斷已算仁慈，咪以為拉布拉得咁過癮喇！