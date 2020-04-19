神州觀察：疫亡數字重修訂　瞞報質疑難消除

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部日前突然對當地疫情確診及死亡數字作出修訂更正，結果前者一下子多出三百多宗，後者則更嚇人，由原來的兩千五百多宗暴增至三千八百多宗，一夜之間憑空多出近一千三百人，增幅更高達五成。當局指此舉是國際通行做法，各界不必過分解讀，只怕是一廂情願。

對於修訂前後產生的巨大數字落差，從武漢當局到國家外交部的解釋口徑並無二致，無非是推說疫情早期病人太多，醫療資源短缺，收治能力不足所致。並承認少數醫療機構未能及時與疫情防控訊息系統對接，醫護忙於救治工作，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象，但堅稱從不存在瞞報的情況；指重新修訂數字恰恰體現當局公開透明、實事求是的態度，是出於對歷史、人民及病亡者負責的原則。

真是官字兩張口，怎麼說都行。明明是自身疫情防控意識和水平多年來一直在原地踏步，自沙士以來建立的所謂疫情直報系統變成了瞞報系統，導致混亂局面，卻被拿來作為推搪的藉口。不無尷尬的是，就在當局勞心費神為事件辯解之際，河南郟縣再爆瞞疫醜聞，一邊是政府宣布疫情清零，一邊「漏報」有村官被確診的事實，即時打了當局的臉。

況且類似操作並非始於今日，從疫情一開始就存在，更非一宗兩宗的問題。據報道，醫護人員犧牲慘重的武漢市中心醫院，早在去年底就接觸到多個華南海鮮批發市場的病人，結果不但疫情上報機制失效，武漢市衞健委明知有醫護疑似被感染，仍於一月中對外宣稱全市醫護人員「零感染」。國家衞健委派專家赴武漢調查，不是見不到當地領導，就是被官員反嗆是否懷疑自己瞞疫。而從各專業機構的事後溯源研究更可證明，當局各種瞞報操作十分普遍，誠信其實早已破產。

更弔詭的是，武漢早前開放各殯儀館讓家屬領取疫亡者骨灰，卻出現大排長龍景象，並遭踢爆現場堆放的骨灰盒離奇地比官宣死亡數字多出許多，以致不能自圓其說，惟有粗暴刪貼封鎖消息，更顯此地無銀，欲蓋彌彰。當然，各界對於全國尤其是武漢的真實疫亡人數的質疑，自始至終亦未見少，只是「苦無證據」而已，因為但凡揭露出來的，都被打成謠言，難道這就是對民眾、對疫亡者負責任的態度？

遵照國際慣例修訂疫情數據沒有問題，關鍵是要搞清楚，為何按照同樣的做法，偏偏內地當局會惹來那麼多的質疑？正如有網友提議，當局何不建立一個專門網站，將所有疫亡者名單詳細列出，以供公眾查詢，更可自證清白，只是當局敢這麼做嗎？