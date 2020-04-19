世界視線：居家令引抗議潮　特朗普火上澆油

新冠肺炎疫情肆虐美國，特朗普曾自稱是「戰時總統」，但到底這場「戰爭」是抗擊病毒，還是一場「內戰」，只有他自己心知肚明。

美國多州近日爆發反居家令示威，部分示威者更持槍上陣，特朗普在宣布全國分階段復市指引的同時，接連在社交網站發文，呼籲支持者「解放」三個由民主黨籍州長執政的州份，鼓勵他們起來反抗居家令。

儘管推特的發言人指出，特朗普的「解放」言論並未違反該公司言論有害民眾健康及福祉，必須下架的政策，但無可否認，特氏的貼文對極端主義者來說，起了火上澆油的作用。據報道，就在特氏發出推文後，極端主義者的網絡社群中出現「boogaloo」字眼的貼文火速增加，單是推特內就有上千條。

「boogaloo」是黑人的一種街頭舞蹈，但在右翼社群裏，卻是暴力推翻「極權政府」的暗語。人們可以看到，多個藍色州份的民眾持槍上街，部分人的口號早已超出反對居家令的範疇，而是直接針對州長本人。密歇根州的民眾高喊要將女州長惠特默「鎖起來」，跟一六年總統大選時特朗普的支持者高叫要「鎖起」民主黨候選人希拉妮，如出一轍。在明尼蘇達州，示威者其中一句口號更加露骨：「如果選票（ballots）不能給我們自由，那就要靠子彈（bullets）」。儘管該州發起示威的團體呼籲民眾和平理性，卻警告州政府當局必須小心，居家令將令人們「無啖好食」，到時暴力怒潮必將隨之而起。

抗疫本無分政見，特朗普卻對外大潑污水，企圖諉過於中國政府和世衞組織，對內則挑起「紅藍之爭」，直到今天，特氏還跟民主黨的紐約州州長科莫互罵不休，在提供抗疫物資方面更是大搞「親疏有別」，為紅州在大選中造勢無所不用其極。事實上，挑動支持者的仇恨及恐懼心態是特氏的慣技，一八年國會中期選舉前夕，特氏為力谷福音派選票，揚言教徒們「只差一次選舉就會失去現有的一切」。有人形容特朗普是「美利堅分裂國」的總統，誠哉斯言。