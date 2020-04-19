日前有關香港革命青年移民台灣的文章裏，談到內地升學的學生全部回流，指的是中國內地留學生全部回流，在英美疫情和排華影響之下，內地留學海外的學生會全部回流，正好填上香港革命青年出走台灣留下的空缺，且是以優補劣，改善香港本地的人才結構。

近年，香港往內地升學的人數增加，反修例動亂之後，在革命青年以外，會有更多懂分辨是非的學生，捨香港政治化的大學環境，回內地認真地學習。

他們在內地升學之後，多數不會回港，主要是內地與香港發展機會差別巨大。除非中央政府督促特區政府在香港社會和大學清洗「港獨」的流毒，否則的話，香港難以回復安穩來發展，年輕人怎可在香港有發展機會呢？

雖然香港現時的薪酬水平高於內地大城市，但是就業狹窄和困難，升遷機會低落。在深圳、廣州等地工作，幾年工作發展便可以趕上香港的收入水平，而且生活成本、質素都優於香港。希望有所作為而不是靠父母維生的，當然會選擇內地而非香港，在內地發展再回香港，條件便不同。

中美矛盾，美國長期與中國為敵，中國也不會再如前甘於受辱。香港夾在中間，必然會面對美國的打擊。中國則不會把香港放棄，粵港澳大灣區的發展規劃，正是以深圳、廣州和整個珠三角來支持香港。但是，在美國打擊之下，香港再不能依恃殖民地留下的英美體制，必須轉型革新。在轉型的過渡裏，發展必有陣痛，香港舊有體制的既得利益者也必然反抗，甚至勾結美國，反修例動亂已是例子。

這幾年香港不會平穩發展，而大灣區發展規劃把香港加進全球競爭力最強的珠三角，形成七、八千萬人的經濟體，實力可比南韓而勝台灣。但香港融入珠三角，再不是過往加工貿易時期靠剝削民工致富，而是要依靠科技知識管理與創新。香港在這些方面都遜於深圳、廣州，融合便是要真正的合作，而且是一體化的合作。

香港需要體制、文化、知識與人才革新，在這個過程裏，內地的港漂生可起作用，但最主力、最有條件的應是內地升學的港生，他們會比港漂更好地把香港與內地（珠三角）連接融合，更新起來。這將是下一代香港和大灣區創業者的群體，可以把香港全面脫胎換骨。

港生在珠三角着力於大灣區的發展，內地海外留學生回流到香港。這兩方力量認真合流，香港與所屬大灣區的全球競爭力會更上層樓。