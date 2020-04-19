叫停九月的立法會選舉，不是要讓立法機關出現空窗，而是要讓今屆立法會繼續履行它的工作職責，下屆立法會選舉何時舉行由香港社會情況而定。這樣做當然要依法辦事。這件事，國家憲法和香港《基本法》都有相關工具可用，只是看中央政府和香港特區怎麼適切運用罷了。這些法律工具屬於中央全面管治權，屬於中央依法對香港特別行政區九七後就已納入國家治理體系的應有之義和職責範圍。可以叫停立法會選舉的相關法律工具早就備好，根本不是問題。

為甚麼應是「叫停」，而不應是某些人主張的新冠肺炎疫情之下「押後」選舉？因為押後選舉，不能解決反對派利用時下暴亂未平的形勢、借用選舉「奪權變天」的問題。其二，根據立法會選舉的相關規定，「押後」時間非常有限。第三，這樣的「押後」根本不夠時間徹底有力的平暴，亦不夠時間在今屆立法會完成二十三條立法，從而粉碎反中亂港集團和外部勢力扶持的代理人上台的奪權圖謀。

為甚麼必須是「叫停」選舉，而不應是等到選舉之後，反對派議席過半數，弄出了中央政府不能接受的法案，再用中央對香港立法會的法案有「備案權」等等再出手？因為這樣做十分多餘，會造成更大的混亂，為反對派提供更大的毀壞「一國兩制」的機會，不僅解決不了平暴和二十三條立法問題，中央要想再撥亂反正，將會付出更慘重的代價。

上述種種，利弊分明，叫停選舉最有利於香港長治久安，最有利於中央撥亂反正。而「押後選舉」或「選舉之後根據情況再作打算」，會有利於反對派奪權變天，製造混亂甚或發動更大的動亂。而中央和香港之利就是反對派之弊，反之亦然。如此利弊分明，榮辱互見，叫停選舉中央還有甚麼好猶豫的？

是的，這裏尚有一個很大的問題——香江府衙向誰配合？香江府衙中的無間道甚至建制營壘中的無間道，他們對中央的影響、為反對派的暗助是從不缺席、不遺餘力的。