武漢市防控指揮部將當地新冠肺炎死亡病例修正為三千八百六十九人，比之前公布的數字增加一千二百九十宗，這似乎坐實了西方對中國隱瞞疫情的指控。其實，面對前所未有的重大疫情，暫時數字未必就是最後數字，陸續修正是在所難免的。以美國為例，官方目前公布的確診病例是約七十萬宗，三萬多人死亡，但並不包括沒有檢測的病例及家居死亡人數，可見真實數字恐怕遠遠超過此數。

不管怎麼說，西方國家一味質疑中國疫情數字根本沒有意義，反而暴露本身抗疫無能。尤其是美國，應對疫症進退失據，一塌糊塗，導致死傷枕藉，哀鴻遍野，經濟固然受到重創，特朗普民望更是一瀉如注。最新民意調查顯示，其支持度由三月的四成九跌至現時的四成三，不支持率由四成半增至五成四，近七成受訪者不滿意國家狀況。此消彼長之下，特朗普支持度已明顯落後於民主黨總統參選人拜登，意味其爭取連任的美夢隨時幻滅。

為了挽回劣勢，特朗普陣營不惜花費巨資在三個搖擺州份推出廣告，以五星旗為背景，配以「華盛頓精英讓中國強大」的口號，攻擊拜登「親華」，揚言「要阻止中國，必須阻止拜登」。美國總統選舉竟然扯上中國，除了令人啼笑皆非，也說明特朗普黔驢技窮，只能以「抹紅」對手來轉移視線，美式民主之荒謬，由此可見一斑。

事實上，不管特朗普如何甩鍋和攻擊對手，都無法掩飾本身的無能，更無法改變美國面臨的災難。目前美國申領失業救濟金人數已攀升至二千二百萬，等於每八名勞工就有一人失業，預料失業率很快就會突破百分之二十，而且不知伊於胡底。須知美國儲蓄率一直很低，許多家庭特別是低收入人士都是在借債消費，以債養債，一旦失去工作，也就意味着手停口停，根本無法還債，只能靠救濟度日，這才是美國接下來必須面對的最大危機。