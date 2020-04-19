警方昨日拘捕了一大堆泛民主派分子，包括李柱銘、何俊仁、李卓人、區諾軒、梁國雄等人，涉嫌在去年非法集結，而泛民的幕後金主，壹傳媒黎智英亦被捕。去年發生的事，本來應該去年就拉人，到今年四月中才進行拘捕行動，遲就是遲了，但遲到好過沒到，市民對警方還是有期望，希望再接再厲，掃除牛鬼蛇神，把犯法的人繩之以法。無論如何，切勿像一四年佔中事件落幕近六年，四十八名主要搞手僅九男女遭控告入罪，之後輕判，其餘三十九人包括黎智英，至今仍然逍遙法外，繼續搞亂香港。

類似事例罄竹難書，更早還有黎智英被揭發於一二至一四年間，透過前美國海軍情報員、現為其助手的Mark Simon，多次向泛民秘密捐款合共逾四千萬元。而前立法會議員李卓人更被揭先後收受黎捐款合共一百五十萬元，未有向立法會申報，當中五十萬元更「袋住先」九個月。但律政司司長鄭若驊兩年前上任後，成為黎智英的保護傘，黎涉案纍纍卻屢獲放生，就算秘捐黑金和違法佔中案有證有據，但黎至今亦未就這些事件「落鑊」。

市民大惑不解，香港還是法治之都嗎？有些人像有免死金牌，例如黎智英惡行滔天，被官媒點名批判為「叛國禍港四人幫」之首，至今仍大搖大擺過市，經常約見泛民攪局，旗下《蘋果日報》一邊叫窮吸金，一邊鼓吹反政府，香港人要和漢奸黎算的帳實在太多了。

天網恢恢，疏而不漏，然而，法網總是穿了洞似的，如果警方一邊拉人，律政司另一邊放人，這樣的司法騷一再上演，法治還會有人尊重嗎？黎智英被捕頭耷耷面黑黑，不復去年扮遊行指揮意氣風發的樣子，照片廣傳網絡，對愛國愛港人士聊以慰藉，若漢奸黎、李漢奸和其他亂臣賊子能早日受到法律制裁，一嘗鐵窗滋味，法治才真的彰顯，香港人實在等得太久了。