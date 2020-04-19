我的不少同年代人的老朋友余理謙神父因染上新冠肺炎，於四月十三日在他的家鄉愛爾蘭都柏林逝世，享年九十三歲。余神父是我比較熟悉的一位耶穌會神父，我上中學時在學校的教堂當輔祭，余神父是居住學校宿舍的一位神父，已不在中學當老師，我間中在他的彌撒中當他的輔祭，但是大家不熟，只曉得他在私立珠海書院任教英國文學。

上大學後跟余神父交往多了，他是當時天主教大專聯會的神師。那是躁動的年代，一群專上學生憑着一股青年的衝勁，有意衝破社會的暮氣，開始組織學生運動，最先是支持珠海書院學生反對校方高壓管治的罷課，後來陸續衝出社會，先後組織反越戰、爭取中文法定運動、保衞釣魚島運動等，這些活動參加者來自不同院校，順理成章借用跨院校的天主教大專聯會的會所開會，他作為聯會神師也來聆聽了解，所以跟不少當時的組織者、後來的學生領袖和活躍分子很熟落，不少香港名人也有跟他來往通訊。

我們組織的活動間中會上街遊行示威，當時港英政府的公安法很嚴厲，三個人以上聚集便可以拘捕，控以非法集會罪名，年輕人冒着被拘捕風險依然堅持上街，余神父很多時會同行，充當保護者，有戰友被拘捕時他去找社會名人大律師出面擔保。幾年後，余神父被教會看作漸趨激進，被「燉冬菇」，把他從天主教大專聯會神師位置撤下，外放菲律賓進修。我跟幾個當時的朋友不時開玩笑說，余理謙是給我們一班小子帶壞了，變得離經叛道。他從菲律賓回港後，曾去工廠當了幾年工人，體驗香港的低下階層生活，後來覺得當工人工作太忙，除了大家同甘共苦外，不可能有太大作為，便改去一些勞工階層聚居的堂區當神父，他曾在黃大仙、牛頭角、柴灣等堂區當過本堂神父。

余神父年紀再大，不勝任地區本堂神父工作，才回九龍華仁的宿舍退休，也在九華的聖依納爵堂當神父，他做彌撒講道理時頗能吸引一些信眾，大家都讚他的廣東話說得地道，講道理不時引經據典。其實余神父的中文雖然流利，但對中國文化認識不算深入，他講道理引的是天主教的聖經。

五年前左右，年紀的確太大，需要有人照應，他才離開香港，返回愛爾蘭老家，起碼有兄弟和姪子看顧。香港的耶穌會神父來自愛爾蘭，來香港辦了兩所華仁書院，為香港作育英才。這些神父年輕時離開家鄉，來到香港這個陌生地，為膚色不同、文化各異的青少年貢獻一生。作為他們的學生，跟他們學習待人處世之道，受益不淺，我深切感激。願余神父安息。