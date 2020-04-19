警方昨日展開大搜捕，包括壹傳媒黎智英在內的多名反中亂港政客以涉嫌非法集結等罪名被捕，可謂大快人心。這些人自以為打着「民主」旗號偷呃拐騙、有外部勢力撐腰就可以為所欲為，卻沒想過善惡到頭終有報的道理，犯法就是犯法，他們不可能永遠有特權。

當然，賊喊捉賊，死剩把口，一向是反對派的伎倆。公民黨楊岳橋疾呼這是政治打壓，更拉上疫情批評港府「政治上秋後算帳，究竟是誰借抗疫之際，做政治上骯髒下流活動」；民主黨胡志偉則斥港府製造寒蟬效應，並上綱上線「兩辦」以國家安全問題要社會噤聲，卻絲毫不提他們在黑暴期間多次參與非法集結，被捕是活該。

反對派的言論呃無腦廢青可以，根本不可能欺騙所有香港人。他們煽動策劃反修例黑暴，天天打砸搶燒，有市民被暴徒用磚頭砸死，有市民被燒成火人至今未康復，更有警員被𠝹頸潑鏹重創；而各大警署、港府建築物以至中聯辦都成為暴徒施襲目標，炸彈案幾乎無日無之；政客勾結外部勢力圖謀奪權，甚至揚言「為美國而戰」，這樣都不是危害國家安全，怎樣才是？

至於所謂的「借抗疫之際，做政治上骯髒下流活動」，更分明話緊自己。昨日財委會續審第二輪防疫抗疫基金逾一千三百億元撥款，反對派又企圖拉布攬炒，朱凱廸甚至提出中止待續，根本不想撥款通過，投票時更是一片混亂。反對派連市民救命錢都不放過，是誰「借抗疫之際，做政治上骯髒下流活動」，有目共睹。

反對派向來有奇怪邏輯，一方面滿口法治，「法律面前人人平等」喊得震天價響；另一方面肆意踐踏法治，犯法還聲大夾惡，動輒說成是政治打壓。例如警方調查陳淑莊違反禁聚令，他們也斥之為政治打壓。當違反禁令的酒吧負責人都被判入獄，他們還厚顏要求當局放下政治鬥爭，到底這是法治還是人治？