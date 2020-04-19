不久前，中聯辦換了副主任，警方又剛對泛民主派的頭目開展大搜捕，城內風聲鶴唳，草木皆兵，看來京港政府已不再隱忍，決心要跟反對派大幹一場。

新冠肺炎疫情突然來襲，全球各地政府的判斷力、執行力如何，可謂一盤盡洩，比較之下，中國的管治班子表現不俗，證明北京是有人才的，過去對香港的事務處理欠佳，或許只是從沒在此問題上認真過。

所謂「靜若無人，動若赴敵」，中南海處事素來如是，抗疫是這樣，抗擊亂港者大抵也是一樣。朝廷平時對防疫問題像是愛理不理，市場處處賣野味，衙門的差大哥們聽之任之，讓你滿以為公堂之上都是糊塗官。但實際上不然，一旦出了大問題，官老爺卻能抱赴敵之心，迎難而上，其英明與果敢，世所罕見。

傳聞去年十一、十二月，新病毒已經在武漢一帶流播，官老爺不予搭理，小病菌們便滿以為得志，愈發張狂。到了今年一月，病毒已聚成聲勢，猶如野火燎原，外人看來，已然是一發不可收拾。豈料，朝廷乾綱一振，馬上征騎四出，東面橫出堵截，西面聚而殲之，不消兩個月，一場號稱百年罕有的疫患便已平復。

朝廷過去對亂港者也是採取包容、放任的態度，結果養成其惡。但北京政府執行力是驚人的，不鳴則矣，一鳴驚人。一旦香港反對派跟新冠肺炎病毒一樣，被定性為必須全面撲滅的對象，則他們的好日子便已到頭。

為了對抗新冠肺炎疫情，北京不惜讓今年第一季國民生產總值出現負增長，由此可見，單靠經濟發展之名，是掩護不了病菌們的。同樣道理，反對派以為組織暴亂，使香港經濟停擺，京港政府就會投鼠忌器，想法也是太傻太天真。亂港者如要自救，唯一的方法就是讓自己不要再成為病毒。