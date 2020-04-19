中聯辦主任駱惠寧在「全民國家安全教育日」指出：侵蝕法治的「蟻穴」得不到清除，摧毀的將是國家安全的「大壩」。這不正是「千里之堤，潰於蟻穴」的警示嗎？

回歸二十二年來，是誰壯大了反中亂港者嘅膽？一言以蔽之，就是特區無能政府，尤其是作為維護法治基石嘅律政司司長鄭若驊廢到無倫！呢，立法會內務委員會拖咗半年都未能選出正副主席，反對派擺明玩嘢！「兩辦」忍唔住發聲，林鄭都講出一句人話「郭榮鏗阻撓內會運作鐵證如山，不容抵賴」，然而，作為律政司司長嘅鄭若驊，卻一再發揮其龜縮本色，被問及是否會檢控郭榮鏗涉公職人員行為失當，佢就話「不回應」，再廢噏甚麼「兩辦就此發表意見，香港傳媒不需要過分報道事件」！

看官，這樣的「避政司司長」，不就是侵蝕千里之堤嘅「蟻穴」？比霸住毛坑不拉矢更不堪！鄭若驊的「不回應」及廢噏當秘笈，老朽想起《笑府》一個「賣鍋」的笑話：賣鍋者必以鍋底擲地作聲，以明無損。一人偶擲地而破，謂人曰：如此等鍋，就不賣與你了。「不賣與你」顯然是遮醜，總算有兩分「羞恥」之心！然則，觀乎鄭若驊，索性一反白眼，不作為只出糧，多麼乾脆利落！

鄭若驊至叻庇奸護惡，甫上任就以「證據不足」放生「黑金」金主漢奸黎；六年了，佔中四十八名主要搞手只有九人被檢控輕判，而叛國禍港嘅漢奸黎依然逍遙法外。大漢奸既有免死金牌，難怪口出狂言「不怕坐監只怕洗廁所」！而立法會亂象叢生，又係律政司有法不依、執法不嚴之過！你看郭榮鏗有恃無恐，大言炎炎：「所以如果你係想做任何嘢去恐嚇我嘅話，我可以同你講：慳啲！」這不就是侵蝕法治的「蟻穴」得不到清除衍生的效果嗎？明知律政司連紙老虎都不如，檢控無能，不囂白不囂，又可贏選票，何樂而不為？