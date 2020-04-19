香港連續幾天單日確診新冠肺炎保持單位數，不少港人都鬆了一口氣！只是港人不宜高興得太早，更不能因此防疫鬆懈，否則讓狡猾的病毒鑽了漏洞，我們便後悔莫及了，尤其是近日新加坡防疫失守的前車之鑑，更值得港人警惕。

一月底打響防疫戰後，新加坡總理李顯龍領導的抗疫團隊一直表現得宜，無論是防堵外來傳入、本地檢測及民間搶購物資方面，都十分淡定，曾獲世界衞生組織要員讚賞。誰料辛苦防堵兩個多月後，四月初卻開始潰堤，最近一周，當地每日新增確診個案都超過兩百宗，最新感染總數已超過五千宗，即每一百萬人便有約九百人受到感染，情況直比歐洲的災難式爆發。

為甚麼新加坡防疫無法善終呢？觀乎當地政府近日不斷加碼的措施，也可看到與口罩及外來勞工群組感染有關。如今，新加坡已祭出嚴刑峻法，勒令市民外出一定要戴口罩，不戴即執法；至於外來勞工的感染傳播鏈，還沒有找到有效的切斷法，估計未來還有一段爆發期。

分析香港與新加坡的防疫差異，港人應該從中取經。兩個城市都是極開放的經濟體，人口稠密，對外往來密切；不同的只是，香港的傳染病專家從疫症之初便主張港人應該人人戴口罩，政府應該廣泛檢測、全面防堵，回頭來看，這三大要素亦成了香港能堅守防疫線不潰敗的重要武器。反觀新加坡，一開始便不主張戴口罩，也沒有停課停工，防堵疫情又犯了美國式「堵華不堵歐」的弊病，結果社區感染如洪水掩至，現在雖急急改弦更張，勒令民眾戴口罩，又封城停課遙距辦公，但社區爆發之勢已成，未來兩周恐十分難捱。

有此前車之鑑，香港人應該更加小心。早前復活節假期的群聚放風實在令人擔心，而即將到期的「禁聚令」，港府應該謹慎處理。七百萬港人已忍耐了三個月，切莫因為政客的好大喜功而前功盡棄。