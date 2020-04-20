神州觀察：多地疫情吃緊　復工復產受阻

內地疫情防控形勢曾於三月下旬呈現短暫的全國本土病例零新增局面，並已進入到「外防輸入、內防反彈」的新階段。然而不論內外形勢如何轉變，防字當頭乃是萬變不離其宗的道理，否則稍有懈怠，必將導致疫情死灰復燃，嚴重阻礙全面復工復產進度。

海南省政府近日發布加強防範疫情輸入的通知，一舉將黑龍江綏芬河市，內蒙古滿洲里市，廣東省揭陽市，廣州市越秀區和白雲區，深圳市寶安區等六個地區列入重點防控對象，凡在十四天內有相關旅居史的人士，皆須持有當地七天內的核酸檢測證明，證實無確診才讓入境，否則會追究相應的法律責任。

廣州市更被全國多地列為疫情重災區，並下令重點防控，譬如有廣州市民欲購買飛往寧夏銀川的航班機票，就收到須執行十四天集中醫療觀察的訊息提示；四川成都亦有社區貼出類似公告，有地方更將廣州列入首要防範地區。惟不少廣州市民對此卻不知情，直言全國人民都知道，偏偏自己被蒙在鼓裏，堪稱諷刺。事實上，廣州的疫情多半來自越秀區和白雲區，近期並屢爆聚集性傳染事件，更牽扯到境外輸入，及鬧出歧視非洲籍人士的外交風波，可見當地疫情防控工作很不理想，該兩區早前被調整至中風險級別，恢復當地經濟生產必然受阻滯。

而像內蒙古的滿洲里市，被海南省盯實之餘，轄下的根河市亦將毗鄰黑龍江省的邊界交通封閉，及勸返對方入境人員，尤其需對來自哈爾濱的人員進行全面排查，確保不漏一車、不漏一人。至於復工復產方面，內蒙古當局則要求商家企業盡量使用本地員工，嚴格管控使用近期從黑龍江省返抵人員，以杜絕輸入病例和復工復產引發的集體感染。這種擔憂不是沒有原因，綏芬河市的防疫能力已然天殘地缺，哈爾濱市更因防疫麻痹大意導致一人感染四十多人的嚴重疫情危機，並將病毒跨省傳入了遼寧，若不從嚴堵截，遲早禍及自身。

類似隱憂勢必又會引發全社會連鎖反應，防境內又要防境外，防省內還需防省外，甚至同一省區的各個城市之間亦需彼此防着，因為到時候算起帳來，誰也跑不了。故而在推動復工復產過程中，各地遇到的阻力也不少，人人自危、到處設防的結果又像回到了疫情初期，必然阻礙全國勞動人口的流動性，尤其對一些長期依賴外來勞動力的地區，衝擊更大。

說到底，防疫工作牽一髮動全身，彼此關連，互為影響，加強聯防聯控的目的就在這裏。哈爾濱的教訓亦很深刻，原因就是出現了麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理，使得此前的大好形勢化為烏有，累己累人，必須引以為戒。