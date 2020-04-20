世界視線：抗疫物資靠中國　美國產業空心化

正當美國總統特朗普不斷對外吹風，謂國內疫情高峰期已過，並積極為重啟經濟造勢，有報道指民主黨籍的伊利諾伊州州長、億萬富翁普利茲克，正秘密從中國購入個人防護裝備等醫療物資。

這筆據聞達一百七十萬美元的訂單，對白宮來說可謂「雙重打臉」，首先這反駁了特氏一直以來，所謂「聯邦政府對各州有足夠支援，而且無分民主黨、共和黨州份，一視同仁」的說法。

事實上，向中國訂購醫療物資，伊利諾伊州並不是第一個州如此做。紐約州州長科莫早前就曾表示，由於全美五十個州都在搶購呼吸機，連原本負責採購和統籌物資的聯邦應急管理局（FEMA）也加入「競拍」行列，迫不得已下惟有向中國訂購。

普利茲克向華訂購醫療物資也還罷了，最關鍵是「秘密」二字。有媒體引述伊利諾伊州政府消息人士稱，這是為確保物資能真正到達伊州之手。特氏政府連德法等盟友的醫療物資也不放過，在中國機場「攔途截劫」，被狠批為「現代海盜」，誰也不能保證，特氏會否把這一套做法搬到國內，打擊政敵。

白宮高級顧問、特朗普的女婿庫斯納早前被問到，如何回應各州抱怨沒有從聯邦政府那裏獲得所需的醫療用品時，強調聯邦儲備是「我們」的，而不是各個州自己的儲備。撇開有批評指庫氏接管聯邦應急管理局工作後，被指任用大批私人親信，單是這個「我們的」到底所指為何，到底是「中央」的，是「共和黨」的，還是他們特朗普家族的，便在國內引發極大爭議。

美國人四處瘋搶包括呼吸機在內的醫療物資，除了反映共和、民主兩黨政治惡鬥凌駕國民福祉，更顯示特朗普喊了幾年的「僱美國人、用美國貨」，根本不切實際。以呼吸機為例，這其實並不是甚麼高科技的東西，問題是產業鏈不在美國，山姆大叔硬是有錢也未必搶到貨。回顧特氏上台以來，製造業回流未見有重大成績，反而汽車工會因福利問題，年前發起大型罷工，一場疫症，更將美國產業空心化的問題，一次過暴露人前。