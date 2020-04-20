正論：建設經濟重民生　專注實事真港人

香港開埠百多年，由小漁村變身國際金融中心，靠的是一代又一代香港人胼手胝足的拚勁，當中工商業更扮演了中流砥柱的角色。由上世紀五、六十年代，紡織業、製衣業、塑膠業的蓬勃發展讓經濟迅速起飛；到七十年代，電子、鐘錶和玩具業成為製造業主流；再到八十年代，發展動力由製造業漸漸轉移到金融服務專業，香港成功實現經濟轉型，為今日的繁榮奠下牢固基石。一班在工商金融和專業界別貢獻大半生的香港人，出心出力組建政黨，無非希望為香港做實事，更希望為黑暴後的香港尋找出路，重建民心。

這個政黨就是「香港經濟民生聯盟」，也是大家慣叫的「經民聯」。顧名思義，經民聯最看重的就是香港的經濟和民生，兩者息息相關，是港人安身立命之本，沒有好的經濟，市民不可能有好的生活。最近香港飽受疫情蹂躪，市民一罩難求，有見及此，經民聯利用工商界的經驗和人脈，迅速在港開設口罩生產線，以合理價格解決「口罩難」的問題。百分百香港製造的口罩早前成功推出市面，廣獲好評，令這個一二年成立、一直較低調的政黨再次進入公眾視線。

別看輕一個小小口罩，一個政黨是否急民所急，是否以市民福祉為重，是否緊貼民情，一個口罩足以反映一切。經民聯今次極速投入生產，由該黨的立法會商界（第一）議員林健鋒牽頭，沒有鋪張宣傳，沒有利益計算，只有腳踏實地，默默耕耘。

事實上，香港經過黑暴重創復遭疫情襲擊，經濟跌入前所未見的低谷，結業倒閉潮急劇湧現，失業率大有超越沙士和金融海嘯時期之勢，經民聯所代表的工商金融專業界別正正是重災區。由此可見，香港急需的何止是口罩，更需要實質的政策援助。如何重振經濟，協助業界渡過難關，經民聯費煞思量，既力促政府大力救市紓困，又與銀行和金管局周旋，終於推動港府落實第二輪防疫抗疫基金，為「中小企融資擔保計劃」加碼；而金管局亦宣布聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，推出「預先批核還息不還本」安排予合資格企業。凡此種種，經民聯功不可沒。

某廣告口號是這樣的：「點解我哋知？因為我哋都係揸車囉！」同樣道理，為何經民聯能切中要害，深明業界最需要的援助是甚麼，正是因為他們都是當中一分子。經民聯目前是立法會第二大黨，有一位直選議員和七位功能界別議員，功能界別包括商界、工業界、金融服務界、地產及建造界、工程界以及鄉議局功能界別，個個在香港土生土長，個個在專業扎根。

例如經民聯創黨主席兼現任立法會主席梁君彥，他本身是工業界（第一）議員，出身於製衣世家，經歷過本港製衣業的黃金期和轉型期，深明本港製造業今日面對的困境，尤其是內地受疫情影響封關停市，全球供應鏈斷裂，在內地設廠的港商無法復工，損失慘重。他與黨友、工業界（第二）議員吳永嘉向港府獻策，敦促與內地商討暫停港商的社保勞保供款以減輕負擔。金融服務界同樣陷入低潮，環球股市不穩直接影響從業員生計，業界代表張華峰力促港府訂立經紀行監管制度，並成功爭取港府向全港四萬多名持牌人士及八百家持牌機構，發放真金白銀補助。

至於地產及建造業又是一個哀鴻遍野的重災區，建造業工人開工不足叫苦連天，樓市又因為疫情等負面因素步入跌軌，耗用畢生積蓄省吃儉用的供樓一族隨時成為「樓蟹」，一旦負資產重臨，後果不堪設想。地產及建造界議員石禮謙大力推動土地發展，加快興建公屋，重推租置計劃，一來可讓工人就業，二來有助無殼蝸牛加快上樓，同時讓無恒產者變成有恒產，促進社會穩定。更重要的是催促港府「撤辣」，借助樓市復甦帶動經濟，避免樓市悲劇重演。另外，直選出身的梁美芬可說是知名度最高的經民聯議員，勇於和反對派唇槍舌劍，而市民戲稱她「鼠王芬」，不就是她關心鼠患和民生的鐵證嗎？

香港，一個曾經朝氣勃勃、人人守法的社會，各專業界別為建設香港出心出力，卻因為一場反修例黑暴將一切改變，年輕人以反中亂港、暴力違法為時尚，曾經家喻戶曉的獅子山下精神成為絕響。回看香港工商業最蓬勃的年代，正是獅子山下精神最能發揮的年代，香港轉型成為金融中心，正是許多代人努力的成果，不管時代如何變遷，勤奮工作、奉公守法、維護專業等核心價值都不應改變，而經民聯的「工商帶動經濟，專業改善民生」方針，恰恰是這些核心價值的體現，亦為團結社會、重建民心指出方向。

黑暴攬炒所謀的就是摧毀香港經濟和核心價值，要讓香港陷入萬劫不復之地，然而，反中亂港形同蚍蜉撼樹，徒勞之餘也注定沒有好結果。一國和兩制的關係好比父母和兒子的關係，兒子和父母作對，以為自己壓倒父母，不過是父母忍讓而已。中國已是世界第二大經濟體，黑暴算甚麼？一個瘦弱小兒腳踏兩制之上，妄想舉起再反轉一國大啞鈴，結果必然是壓死自己。

值此風雨飄搖之際，中港更應守望相助，惟有國家支持，香港才有重出生天的希望。九月立法會選舉將至，此役關乎香港生死，是與國家走共榮之路，還是一拍兩散徹底沉淪，端視乎市民手中一票。大家必須擦亮眼睛，認清誰是愛香港做實事的真港人，誰是有破壞無建設的禍港人。