功夫茶：亂港漢奸不姑息　一哥亮劍見膽識

警方日前展開大搜捕，一舉拿下十五名反中亂港嘅政客，其中「叛國禍港四人幫」之首漢奸黎，疑一早聞到燶味藏身西貢遊艇；功夫茶唔想估佢是否鬼鬼祟祟喺艇上燒炭煨番薯，之不過，毒果報就風聲鶴唳，指「警高調晒馬當黎智英係重犯」，又話探員全程表現「勇悍」！喂，禍港頭號漢奸唔係重犯唔通係上賓咩？

阿哥，仲想有「預約拘捕」呢隻歌仔唱吖？真係慳啲喇！新任警隊一哥鄧炳強，一臉正氣，邪魔妖道要退避三舍，所謂「舟覆乃見善游」，舟反了，就知邊個善游；處此亂局，一哥一夫當關，萬夫莫敵！強將手下無弱兵，豈會坐視反中亂港者再變成侵蝕法治嘅「蟻穴」？讓大小漢奸勾結外國勢力，把香港變成國家安全嘅「風險口」？嗱！一哥鍾意迎難而上，事不求易，呢啲就叫「為官不避事」喇！

一哥肯定唔係「沉默是金」嘅信徒，你睇佢舌戰區議會群丑嘅勇者無懼，多次力斥港台抹黑警隊，據理力爭，充分顯示其「一士諤諤」之大無畏！大搜捕探員全程「勇悍」，此無非一哥之「身教」也。一哥自上任以來，每次見傳媒，行出嚟講嘢，無不予人中肯、坦誠、說話有理有據！上行下效，清風勁吹！這不正是古人所說的「政者，正也。其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」嗎？對比吓一身醜聞嘅「避政司司長」鄭若驊，功夫茶都不必嘥口水多講乜嘢叫做「身正不怕影子斜」咯！

嗱！大搜捕另一個亮點，當然係緝拿披着羊皮嘅「民主之父」、李漢奸李柱銘啦，呢位有需要時便「日日做漢奸」嘅八十一歲民主黨創黨成員，耄耋之年才搖身成為「被告」，上天果然厚待佢，難怪佢終於吐盡平生壓抑着嘅「肺腑之言」：舒服晒，咁多個月嚟見到咁好嘅青年畀佢捉去告，而我係冇被告，個心過意唔去……我為我所作所為一啲冇後悔，我感到驕傲，終於有機會同一班優秀年輕人繼續行民主路。

嘩！成段嘢又是悲悔、又是無奈、又是愛恨驕傲交纏、又有民主路！喂，似「墓誌銘」多啲噃！功夫茶倒希望佢個大狀公子雖然冇機會同佢行「民主路」，冇案底而未能「令人生變得更精彩」，切勿痛恨有個咁衰嘅老竇唔肯同自己攜手行「民主路」，情願益其他年輕人，一於以德報怨將佢嘅平生宏願刻上墓碑，以供後人憑弔！

一哥乃帶勇之人，一身是膽，講到明，不問背景，只要有人犯法，警方就會執法！佢不點名批評老漢奸不是勸人守法，竟繼續鼓動年輕人犯法，係唔應該感到驕傲而係應感到羞恥！功夫茶深感一哥之忠義血性，可惜佢向一個千年成精老妖說羞恥感，倒不如向一隻噬人無數嘅老虎講同一番話，說不定猛虎更有可能流出縱橫之淚而立地成佛！