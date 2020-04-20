上世紀二、三十年代歐洲及美國的大蕭條是個例子，當時全球貿易量下跌，東亞區卻有所增長。主要是歐美列強無力東顧，原本以東亞原材料供應歐美工業生產，歐美工業生產傾銷東亞的國際產業鏈斷裂。結果是東亞擺脫了歐美，自行發展。一是助長了日本借佔領琉球、台灣、朝鮮而擴大經濟勢力，侵佔歐美原來的市場空間。二是國民黨北伐之後推行工業化，有所發展。三是香港加強作為歐美在東亞、東南亞的殖民地、屬地的金融中心，及中國內地農產品等轉銷中心。

今次由新冠肺炎疫症引發的大蕭條，打擊最大的還是歐美諸國，國際產業鏈破裂的是歐美，因為它們在幾十年的去工業化後本土生產不足，也難以在短中期內重建生產鏈。美國的貿易戰更擾亂國際貿易秩序，東亞的發展趨勢將再是區域自足發展。以中國內地的市場，其生產能力，與日本、南韓、東南亞合作起來，便可佔世界經濟與貿易的一半，不需要供應歐美市場，也可排斥歐美為數已少的工業製品，中、日、韓的尖端科研生產，也足以替代歐美國家。

第一次亞洲金融危機之後，「清邁倡議」二○一○年升級至多邊協議的貨幣互換，集中各國外匯來作緊急援助，現時已經有2400億美元的資金，日本曾視之為亞元（相對歐元）的起點。以中國及日本的財力，當可支持東南亞的金融與經濟穩定。並可對10+3的中日韓、東盟的自由貿易協議提供金融的支持。在新冠肺炎疫情中，中、日、韓與東盟在公共衞生方面新的協作更擴大區域合作的內容。

今年首一季度，中國外貿受挫，東盟超越歐盟成為中國最大的貿易夥伴。今後在歐美大蕭條期間，中國、東盟的經貿合作將會順勢大增，日、韓參與，會加快區域融合。

政治上，相信只有印尼與中國有矛盾，且受美國介入，印尼排華情緒強烈。但當地的回教勢力不會屈從美國，作美國的馬前卒。越南亦不會反華，一是經貿依賴中國。二是國內南北矛盾，貪污嚴重，無力抗中。

中國最關鍵的是在南海吹沙建島可作軍事基地，以此可鎮懾整個東亞與印度洋的航道，抗拒美國從關島、澳洲從南方威脅中國與東南亞。此所以美國的艦機要不停地進入南海，向中國示威。但從海南的潛艇基地至西沙、南沙的導彈基地，中國已築成南方的「海上長城」，只要進一步修建，例如建設海上核電站，多島開發，海空互衞，美國不易攻入。有了軍事防衞的保障，中國更易與東盟發展經貿合作，海運與陸運暢運，這將是全球最大經濟體。