打蛇打七寸，擒賊先擒王。警方大舉出擊，一口氣拘捕十五名反中亂港頭面人物，「叛國禍港四人幫」的黎智英、李柱銘及何俊仁等一網成擒，可謂大快人心。這次真的要請出小鳳姐：熱烈地彈琴，熱烈地唱……

近日中央涉港澳部門接連發聲，強烈譴責反對派政客濫用權力試圖「政治攬炒」，並指出香港在國家安全方面存在「突出短板」，中央部門有權行使監督權。這既是善意提醒，也是嚴重警告，詎料反對派不但嗤之以鼻，反指中央干預香港事務，破壞一國兩制。其實，香港是中國的特別行政區，中央不僅有權發聲，而且有權監督，反對派以為有外部勢力撐腰就可以為所欲為，就可以肆意挑戰中央權威，顯然是打錯算盤。「蚍蜉撼樹談何易」，他們企圖與中央硬碰，與十四億中國人為敵，只能自取滅亡。

必須知道，因果循環，報應不爽。這班牛鬼蛇神不斷興風作浪，搞得雞犬不寧，報應只是遲早的事，尤其是被視為亂象之源的漢奸黎，無論如何也逃不過正義的懲罰。反對二十三條立法、國民教育風波、黑金醜聞、佔領之亂、反修例暴亂等等，每次都是漢奸黎在搗鬼，只因港府投鼠忌器，加上司法充當保護傘，他才能一直逍遙法外，以至於叫囂「為美國而戰」。這次警方鐵拳出擊，犁庭掃穴，且看他還能囂張到何時。

當然洋奴漢奸被一網成擒，外部勢力必然會說三道四，反中亂港勢力也必然會瘋狂反撲。但那又如何？香港早已不是英國殖民地，洋人有何權利置喙？反中亂港勢力又能變出甚麼花樣？關鍵在中央的態度和決心，要敢於亮劍和出手，不必在乎洋人說三道四，更不必擔心反中亂港勢力瘋狂反撲。最值得關注的反而是司法機構能否依法辦事，近年頻頻出現「警察拉人、司法放人」的鬧劇，這次會不會重施故技，香港市民在看着，中央也在看着。