最近社會熱烈爭辯何謂干預，有人咬文嚼字，有人引經據典，更多是失去理性的謾罵。若理性討論，最基本要有共同基礎，香港特別行政區是中華人民共和國領土不可分割的一部分，拿香港身份證便是不折不扣的中國人，無論藍黃，是九十後還是九十歲，否認自己是中國人，是自欺欺人，不肯面對現實。

香港事就是中國事，中國人管中國事，天經地義。一國兩制並不是把香港從中國分割出去，所謂「干預」只能夠形容外部勢力，不能拿來形容中央及代表其行使權力的機構。基本法第十二條規定，香港特別行政區直轄於中央人民政府，因而港澳辦、中聯辦作為代表中央管理香港的機構，有權力也有責任對任何反中亂港行為表態。基本法第二十二條所寫的「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，不包括「兩辦」，中聯辦發文以正視聽，泛民大狀議員郭榮鏗將兩辦等同於第二十二條所指的「中央人民政府所屬各部門」，是對基本法的錯誤理解，誤導市民。

而港府上周六出稿解釋《基本法》第廿二條，卻與中聯辦的說法有矛盾，深夜急急發新聞稿修正。港府內部充斥港英餘孽與無間道，有人刻意與中央機構對着幹不出奇，但若是好心做壞事，愈幫愈忙，更加反映官員之不濟，未能好好實踐兩制，反而讓香港局勢淪為中美貿易戰籌碼。

美國找黎智英做代理人搞亂香港，透過美國國家民主基金會向港獨派輸送資金，又訂立了《香港人權與民主法案》，這就是外部勢力干預的最佳例子，有目共睹，不用爭拗。有些人不是眼盲，而是心盲，尤其是泛民主派那批藍血大狀，以法律為職業，理應捍衞港人權益，現在卻齊齊做漢奸走狗，與民為敵，是他們所作所為，有份迫使中央出手。